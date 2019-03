In Röhlingen ist am Dienstag wieder das grobgünstige Narrengericht des Wilden Heeres zusammengetreten, um so was Ähnliches wie Recht zu sprechen. Und das über sieben Delinquenten, die sich eigentlich gar nicht so viel haben zu Schulden kommen lassen. Ok, mit einer Ausnahme. Gleichwohl: Einen Angeklagten vom kriminellen Kaliber eines Wolfgang Secklers, dem „Ajatollha“ aus dem innig geliebten Nachbarort, suchte man gestern definitiv vergebens auf der Röhlinger Anklagebank. Trotzdem sollten die Wellen und die Stimmung im rappelvollen Narrenstall in der Mühlbachhalle wieder hochschlagen.

Unter dem gnadenlosen Vorsitz von „Hinrichter“ Magnus Müller wurde in Röhlingen in gewohnter Manier zwei Stunden lang – einschließlich der obligaten gerichtlichen Bierpause – prozessiert. In diesem Zuge erfuhren die Zuhörer im Saal zunächst einmal, wer sich hinter den Missetäter-Symboltäfelchen am Röhlinger Narrenbaum verbirgt; diese zeigten in diesem Jahr ein Fahrrad samt Amazon-Logo, eine Blume mit Gießkanne, die Euro-Fahne mit Verweis auf die neue Datenschutzgrundverordnung und einen Auktionshammer.

Waden so dick wie E-Bike-Akkus

Der Erste, der sich dem Richter und dem wie immer scharfzüngigen Chefankläger Peter Bauer vom Russenbuckel, stellen musste, war Josef Seckler. Ein im Prinzip harmloser Rentner, der in seiner Freizeit gerne mit Freunden Fahrrad fährt. Das einzige Problem dabei: Er setzt dabei nicht auf ökologisch unbedenkliche und politisch durch und durch korrekte E-Bikes, die sich halb Röhlingen mittlerweile per Amazon hat liefern lassen. Nein, Seckler fahre tatsächlich noch mit purer Muskelkraft, hielt Bauer dem braun gebrannten und äußerst fit wirkenden Angeklagten vor. Und das sei ja noch lange nicht alles. Der Öko-Frevler, der mit einem grünen Bulldog Umweltgewissen nur vortäusche, habe während seiner Zeit als Beschäftigter der ehemaligen BAG Ellwangen unzählige spritfressende Landmaschinen verschachert. Bauer forderte deshalb als Strafe, den sofortigen Umstieg Secklers auf ein E-Bike. Außerdem solle er seinen alten Benzinrasenmäher endlich abschaffen und seinen Garten künftig ökologisch gerecht von Island-Schafen kurz halten lassen. Pflichtverteidiger Ludwig von der Schmiede (Ludwig Kurz) mühte sich redlich um einen Freispruch für seinen Mandanten und hatte dabei durchaus schlagende Argumente. Etwa, den Hinweis, dass auch E-Fahrzeuge derzeit noch mit Atomstrom angetrieben werden. Seckler selbst zeigte sich in seinem letzten Wort uneinsichtig. Von Reue keine Spur. Stattdessen betonte der Angeklagte, und das auch noch in Reimform, dass man mit Muskelkraft ja wohl am meisten Energie einsparen könne. Fast schon trotzig merkte er aber an, dass er sich jetzt trotzdem ein E-Bike zulegen werde. Man müsse in den heutigen Zeiten halt „verkehrt herum denken“, sonst lande man vor Gericht. Richter Magnus Müller beeindruckte das nicht, obwohl auch er „die Lawine von Elektroschrott“, die Dank Amazon zuletzt über Röhlingen hinweggerollt sei, als „ökologischen Wahnsinn“ geißelte. Der Richter verurteilte den Angeklagten „mit Waden so dick wie E-Bike-Akkus“ zur Ausrichtung einer Radtour – an der ausdrücklich „jeder“ teilnehmen dürfe, was Seckler ohne zu Zögern akzeptierte.

Galionsfigur des Gartenbaus

Danach traf es Lothar Hagel, den Vorsitzenden der Gartenfreunde Röhlingen. Hagel sei, so Ankläger Bauer, nur die vermeintliche „Galionsfigur des Röhlinger Gartenbaus“. Tatsächlich hätte er bislang noch nichts wirklich Großes in Sachen Gartenbau geleistet – sehe man mal von den paar halb verwelkten Sonnenblumen, die alljährlich beim Röhlinger Kirchenfest zum Einsatz kommen, ab. Wobei das noch lange nicht Hagels schlimmstes Vergehen sei. Viel schwerer wiege, dass der Gartenfreundechef es versäumt habe, eine Röhlinger Bewerbung um die Landesgartenschau einzureichen. Das Event habe stattdessen Hilsenbek, „der Wicht mit dem grünen Mittelfinger“ aus Ellwangen, an Land ziehen können. Hagel habe das grüne Potential Röhlingens schlicht verkannt und zu schnell das grüne Handtuch geworfen. Schwerer Tobak, der Hagels Enkelkind, auf den Plan rief, das mit einem hellen „Opa“-Zwischenruf die Verhandlung kurzzeitig störte und mit dem Schild „Ich brauche meinen Opa“ offenkundig Einfluss aufs Urteil nehmen wollte. Auch Verteidiger Kurz bat um Gnade. Röhlingen sei doch schon schön genug. Und mal ganz ehrlich... Hand aufs Herz: Mit 28 Millionen Euro, die die Landesgartenschau in Ellwangen kosten soll, reiche es in Röhlingen doch sowieso nur für einen kleinen Facelift, befand der Verteidiger im Brustton der Überzeugung. Es nütze am Ende alles nix. Hagel wurde für schuldig befunden und muss nun mit seinem Verein am Röhlinger Gerätehaus eine Miniaturgartenschau im Kleinformat ausrichten. Hagel nahm die Strafe ebenfalls an und warf abschließend noch Blumensamen ins johlende Publikum. Und ja... es waren Sonnenblumensamen.

Mieser Maultaschentrick

Den kürzesten Prozess aller Zeiten machte das Gericht anschließend mit Christian Abele, dem neuen Vizepräsidenten der RöSeNa. Er hatte zu einer ganz miesen Maultaschen-List gegriffen, um an eine Karte für eine der heißbegehrten Prunksitzungen der RöSeNa zu kommen, die er dann auch noch zu Schwarzmarktpreisen weiter verschacherte. Dafür forderte Bauer als Strafe eine Kiste Schaumwein fürs Wilde Heer. Auf seinen Verteidiger konnte Abele hier nicht bauen. „Eine Verteidigung ist in dem Fall absolut unmöglich“, erklärte Kurz kurz angebunden. Und auch Richter Müller sprach von einer „erdrückenden Beweislage“ und forderte „eine sofortige Vollstreckung“ des Urteils.

Hilsenbeks „Erfüllungsgehilfe“

Als nächstes knöpfte sich das Gericht Wolfgang Baur von der Ellwanger Stadtverwaltung vor. Laut dem Röhlinger Chefankläger ein weiteres Mitglied der Ellwanger Kämmerei, das nicht wirklich mit Geld umgehen könne. Einen eindrucksvollen Beleg dafür habe Baur bei der Versteigerung des Mödinger-Areals, „einem Gelände mit vielen tollen Bodenschätzen wie Arsen, Quecksilber und Teeröl“ abgeliefert, als er sich von „Goldkettenträgern aus Matzenbach“ und zuletzt dann auch noch von Franz Josef Neukamm abkochen ließ. Baur habe gleich zu Beginn die Hosen runtergelassen und preisgegeben, wie viel die Stadt Ellwangen für dieses Areal ausgeben möchte und kann. 250 000 Euro. Sollte am Ende halt nicht ganz reichen. Der Chefankläger plädierte dafür, dass Wolfgang Baur im nächsten Jahr anstelle von Dieter Groß den Ellwanger Narrenbaum versteigern solle. Da könne er mal in der Praxis üben, wie eine Auktion funktioniert.

Verteidiger Ludwig Kurz unterstrich, dass sein Mandant ein „abhängig Beschäftigter der Stadtverwaltung“ sei. Man könne ihm nicht vorwerfen, dass er von seinem Chef mit zu wenig Geld zum Einkaufen geschickt worden ist. „Er war an dem Tag ja nur der Erfüllungsgehilfe“, gab Kurz zu Bedenken und forderte Freispruch in allen Anklagepunkten. Das verlangte auch der bestens aufgelegte Delinquent auf der Anklagebank, der das Publikum im Saal mit Goldtaler – allerdings aus Schokolade – zu bestechen versuchte. Es blieb deshalb auch nur beim Versuch. Baur wurde vom Gericht voll umfänglich für schuldig erklärt und muss nun die alte Holzbrücke an der Röhlinger Schulwiese meistbietend versteigern.

Die drei digitalen Nieten

Zum großen Finale mussten sich die drei Fahnenträger des Röhlinger Musikvereins, Anton „Done“ Vaas, Ulrich Rechtenbacher und Hermann Seckler, verantworten, die laut Ankläger Bauer „die von der EU, der UNO, der Nato und dem lieben Gott“ als Recht festgelegte und anerkannte Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) mit Füßen treten würden.

Unter anderem, weil diese drei „Cyberkriminellen“ sensible Daten des MV Röhlingen offen auf der Vereinsfahne zeigen würden. Die „drei digitalen Nieten“, die darüber hinaus tatsächlich noch versucht haben sollen, eine elektronisch gesicherte Tür mit einem schlichten Einkaufschip zu öffnen, dürften den Musikverein bei Veranstaltungen künftig nicht mehr anführen, postulierte Bauer. Das Publikum sah das allerdings komplett anders – mit einer einzigen Ausnahme. Betha Rechtenbacher, die Ehegattin von Ulrich Rechtenbacher, forderte am Dienstag mehrfach und lautstark einen Schuldspruch für das Trio. Daraus wurde am Ende aber nichts.

Richter Müller und Verteidiger Kurz waren sich einig, dass man es hier leider Gottes mit drei waschechten „Cybernieten“ zu tun habe. Und so gab es den umjubelten Freispruch und einen wie immer unbeschwerten, schunkelnden Verhandlungsausklang mit dem RöSeNalied, ehe es für das Gros der Röhlinger Narrenscharr weiter zum Umzug nach Ellwangen ging.