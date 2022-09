Im Legoland wird es mythisch

Günzburg (sz) - Das Legoland in Günzburg kündigt zum Saisonstart 2023 einen neuen Themenbereich an. Gäste des Freizeitparks können dann in die Welt von Lego-Mythica eintauchen. Der 1,2 Hektar große Themenbereich ist laut einer Pressemitteilung die bisher größte und teuerste Erweiterung des Parks und wartet unter anderem mit einer neuen Achterbahn auf.

Aktuell laufen die Bauarbeiten zwischen dem „Land der Pharaonen“ und der Königsburg des Legoland-Feriendorfs auf Hochtouren. Wenn sich das magische Portal zu Mythica im kommenden Frühjahr öffnet, betreten die Besucher eine Welt voller mythischer Fantasiewesen aus hunderttausenden Lego-Steinen.

Um die Bewohner von Mythica vorzustellen und Interessierte an den Bauarbeiten teilhaben zu lassen, informiert Legoland regelmäßig über seinen kostenlosen Newsletter und die Social-Media-Kanäle des Parks.

Neben den Fantasiemodellen aus hunderttausenden Lego-Steinen entstehen im elften Themenbereich des Parks neue Attraktionen. Das Highlight des neuen Areals hat der Freizeitpark bereits bekanntgegeben: Eine spektakuläre Achterbahn, die es so weltweit in noch keinem anderen Legoland-Park gibt, rahmt den Themenbereich komplett ein. Mit einer kurzzeitigen Kopfüber-Fahrt wird diese auch bei Teenies und Erwachsenen für Nervenkitzel sorgen, ist aber bereits für Kinder ab dem Grundschulalter und einer Körpergröße von 1,20 Meter freigegeben.

Für kleine Geschwister gibt es neben einem Spielplatz und einer weiteren Attraktion, die die Kreativität und Fantasie der Gäste befeuern soll, sorgt ein zweites Fahrgeschäft für die Kleineren für Fahrspaß.

Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone freut sich über die neue Thematisierung: „Mit Lego Mythica hält eine komplett neue Themenwelt in unserem Park Einzug. Die anderen zehn Bereiche orientieren sich eher an klassischen Themen, wie beispielsweise Piraten, Ritter, Abenteurer oder Lego City. Nun können wir unseren Gästen auch einen Themenbereich bieten, der die Kreativität und Fantasie anregt, in dem es keine vorgeschriebenen Regeln und Normen gibt. Mythica steht symbolisch für eine Welt, in der die in heimischen Kinderzimmern erschaffenen Kreaturen zum Leben erwachen. Einige dieser Fantasietiere finden auch im neuen Legoland Themenbereich als atemberaubende, lebensgroße Lego-Modelle ihren Platz. Hier leben dann fliegende Löwen, einäugige Trolle, Hunde mit Pfauenfedern, farbenfrohe Einhörner und viele mehr.“

Wer bereits jetzt Einblick in die neue Themenwelt erhalten möchte, kann in den Lego-Studios beim 4D-Film Lego-Mythica in die Fantasiewelt abtauchen. Auch im Miniland, den aus Lego-Steinen erschaffenen Miniaturwelten, sind verschiedene Lego-Charaktere der Fabelwelt versteckt. Aktuelle Einblicke in die Bauarbeiten des neuen Themenbereichs sowie weitere Blicke hinter die Legoland-Kulissen gibt es am 25. September ab 22.15 Uhr bei „Abenteuer Leben am Sonntag“ auf Kabel1.