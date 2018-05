Im Leben dreht sich doch fast alles um die Liebe

Es geht um die Liebe in allen Facetten: um Eigenliebe, Nächstenliebe, Hassliebe, Tierliebe, Liebe zu Freunden und zur Heimat, aber auch Liebe im Sinne von Knutschen, Fummeln und Sex. Katrin Bauerfeind ist am Freitagabend, 18. Mai, um 20 Uhr zu Gast im Ravensburger Konzerthaus.

Bauerfeind widmet sich laut Pressemitteilung den unglaublich komischen Seiten dieses Gefühls und fragt sich, wo die Liebe herkommt, wo sie hingeht, wenn sie weg ist, wie man sie findet, verliert und wiederfindet, und was es überhaupt damit auf sich hat. Denn ob auf Tinder, Netflix oder womöglich sogar in der echten Welt, wir alle würden diese Momente suchen, in denen wir staunend vor dem Leben stehen und denken, wie groß, einmalig und überwältigend es sein kann – und wie umwerfend der Mensch.

Katrin Bauerfeind erfand laut Mitteilung vor Jahren mit „Ehrensenf“ das Internet und absolvierte anschließend eine Humorgrundausbildung als Teil der Harald-Schmidt-Show. Seit zehn Jahren tragen verschiedene Sendungen im Fernsehen ihren Namen, zuletzt zum Beispiel „Bauerfeind assistiert“ und „Bauerfeind – die Leseshow“. Sie hat zudem zwei Bestseller geschrieben. Foto: Veranstalter