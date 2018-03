„Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung!“

Mit dem Abend des Gründonnerstags und der Feier des letzten Abendmahles beginnen in der christlichen Kirche die wichtigsten Tage: vom Leiden, vom Sterben am Karfreitag und von der Auferstehung Jesu Christi an Ostern. Es sind die Höhepunkte des Kirchenjahres. Die Menschen erinnern sich an die Ereignisse von damals.

Zunächst steht in der Mitte dieser Tage die Klage. Der ungeteilte Blick geht dann auf das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist für uns. In einer Welt, die so viel redet vom Wachstum, in einer Mentalität, in der sogar das Wort vom Minuswachstum fällt, um ja nicht die Notwendigkeit aus dem Auge zu verlieren, zu expandieren und Erfolg zu haben – genau da ist die Rede vom Scheitern. Wir stehen an den Grenzen des Lebens. Das Kreuz setzt für die Christen eine Grenze und es steht für die Begrenztheit des Lebens. Am Kreuz hört das Leben Jesu auf, der Tod siegt. Am Kreuz verstummen die Jünger. Sie werden sprachlos. Sie fliehen. Allein bleibt Jesus zurück.

War das alles? Nein, denn das Kreuz ist mehr als ein Zeichen des Todes und der Grenze. Es ist auch Zeichen der Hoffnung, des ewigen Lebens. Mit dem Karfreitag ist nicht alles zu Ende. Es ist nur der Beginn von etwas Neuem. Nur durch Jesu Tod kann auch die Auferstehung geschehen. Nur durch das erlebte Leid kann er uns gleich werden und damit Zuversicht, Hoffnung und Freude schenken. Durch den Tod Jesu am Kreuz zeigt Gott seine tiefe Liebe. Er schenkt seinen Sohn dahin, um die Menschen zu retten. Und wie ist dies bei uns? Nicht nur am Karfreitag erfahren wir solch ein „Kreuz“ in unserem Leben, eine Grenze, an der wir nicht weiterwissen, nicht weiterkönnen. Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Heimatlosigkeit, Einsamkeit, Flucht, Krieg. Das Kreuz hat heute viele Namen. Wir erfahren Grenzen in unserem Leben. Wir fühlen uns wie Jesus oder wie die Jünger unter dem Kreuz: verzweifelt, traurig, ohnmächtig, einsam, hoffnungslos, sprachlos.

Aber Gott sagt uns zu: Dies ist nicht das Ende. Ich habe euch meinen Sohn geschenkt, weil ich euch nahe sein will. Ich will eure Sprachlosigkeit beenden, eure Ohnmacht, eure Einsamkeit, eure Trauer. Und dazu schenke ich euch Menschen, die in Jesu Nachfolge leben und sein Wirken weiterführen auf Erden. Diese Liebe Jesu ist zu spüren, wenn wir Menschen um uns haben, die für uns da sind, wie Jesus es damals für die Menschen war.

Wenn es Menschen gibt, die uns beistehen; wenn es Menschen gibt, die unser Kreuz und Leid mittragen. Wenn es Menschen gibt, die unserer Trauer, Einsamkeit und Sprachlosigkeit, unserer Klage ein Ende bereiten, dann gibt es Hoffnung, ein Morgen, eine Zukunft. Wenn Menschen das Leid durch Terror und Gewalt beenden, das Leid durch ungerechte Verhältnisse und Strukturen, das Leid durch Gleichgültigkeit und mangelnder Liebe; wenn es Menschen gibt, die die Grenzen durchbrechen und sich für Gerechtigkeit einsetzen, dann dürfen wir Ostern feiern, nicht nur an diesem Tag und singen: „Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung (Neues Gotteslob Nr. 296).“