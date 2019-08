Die St. Josefsbruderschaft hat am Wochenende eine feierliche Jubiläums-Bittprozession veranstaltet und der Volksmission von 1719 gedacht, an der damals Tausende aus den Pfarrgemeinden der Grafschaft Montfort teilnahmen. Das Kreuz, das seinerzeit in Erinnerung dieses Ereignisses errichtet wurde, steht in Tuniswald, einem Ortsteil von Langenargen Bierkeller-Waldeck. Am Samstag versammelten sich hier 40 Gläubige, die der Ereignisse vor 300 Jahren gedachten.

Reinhard Schick, Obmann des Festausschusses und Sprecher der St. Josefsbruderschaft Tunau, begann mit einer Rede und Andacht. Er wies auf die Bedeutung des Kreuzes hin, als Gedenken an die Volksmission im damaligen begrifflichen Zusammenhang. Sie sei zur „Vertiefung des Glaubens“ gedacht. Eingeladen seien damals besonders fähige, meist bekannte Geistliche von der Gräfin Maria Anna von Montfort, der geborenen Gräfin von Thun, gewesen. Sie hatte die Initiative für die Volksmission mit den Jesuitenpatres zwischen dem 20. und 28. August 1719 ins Leben gerufen. Verbunden ist der Geburtsname der Gräfin auch mit Tuniswald wie auch mit Tunau, wo die St. Josefbruderschaft von der Gräfin gegründet wurde. Zunächst hat wohl in Tuniswald ein riesiges Missionskreuz gestanden, das später durch ein kleines schmiedeeisernes Kreuz auf einem Gedenkstein mit der Inschrift „Im Kreuz ist Heil 1719“ ersetzt wurde.

Reinhard Schick wies darauf hin, dass es sich nicht um eine Veranstaltung aus Nostalgie, Pflichtbewusstsein oder um ein weiteres Sommer-Event handele. Vielmehr solle an die Bedeutung des Kreuzes erinnert werden. „Es könnte genauso gut heißen ‚Im Kreuz ist Heil 2019’“, betonte Schick. Das paradoxe Kreuzsymbol als Zeichen für einen öffentlichen ungerechten Tod stehe für Kraft, die aus der Kreuzigung erwachse, für das Leben nach dem Tod. „Aus dem Kreuz erwächst schließlich Stärke – und unser Heil“, so Schick. Passend sei dazu auch der Kehrvers der folgenden Liturgie: „Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.“

Weiter ging es schließlich von Tuniswald mit Gebeten und Gesang zu den drei weiteren Prozessionsstationen. Mit Liedern wie „Wohlauf mit hellem Singen“ oder „Mir nach ihr Christen alle“ wurden insgesamt vier Stationen absolviert, mit Rückkehrpunkt Kreuzkapelle am Entringerhof. Die St. Josefbruderschaft Tunau hat damit ihr Ziel erreicht, die Sprecher Schick wie folgt beschreibt: „Mit Gebeten sich unter dem Kreuz des Herrn versammeln, das Wort Gottes hören, in Lob und Dank durch die Fluren ziehen und unseren Herrgott um seinen Schutz für Menschen und Land bitten.“