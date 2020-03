Im Kreisverkehr knallt’s

Eine 54-jährige Frau hat am Montagabend, 2. März, gegen 20.05 Uhr den Heuriedweg aus Richtung Robert-Bosch-Straße kommend in Richtung Wannental befahren. Am Kreisverkehr Rickenbacher Straße/Heuriedweg/Max-Planck-Straße übersah die 54-Jährige dem Polizeibericht zufolge eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Hergensweiler, die sich bereits im Kreisverkehr befand und Richtung stadtauswärts unterwegs war. Die 54-Jährige fuhr in die hintere Beifahrertüre des Autos der 52-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Dame aus Hergensweiler gegen den Abgrenzungspfosten direkt am Fahrbahnrand des Kreisverkehrs geschleudert, der dadurch niedergedrückt wurde. Alle Beteiligten blieben unverletzt und fahrtüchtig. Die 54-Jährige muss nun mit einem Bußgeld wegen Vorfahrtsverletzung rechnen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8500 Euro.