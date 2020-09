Im Krautkeller der Ruine Hornstein kann wieder gefeiert werden

Die Ruine Hornstein versprüht schon immer einen ganz besonderen Charme. Nun wurde der Krautkeller von Restaurator Christoph Stauß saniert, sodass er wieder für Veranstaltungen des Fördervereins auf der Ruine Hornstein genutzt werden kann. Auch kleinere Gruppen können den urigen Raum für Feiern, Zusammenkünfte, kulturelle Anlässe oder Workshops mieten.

Christoph Stauß ist Gründungsmitglied des Fördervereins im Jahr 1987 und der Ruine sehr verbunden. Seither wurden die Gemäuer rund um die Ruine nach und nach saniert, erklärt der Steinmetzmeister und der heutige Vorstand Rainer Brückner sowie seine Frau Christine. Der erste Raum, der damals restauriert wurde, war der Krautkeller. Der ursprüngliche Zugang vom Burghof, der über eine Art breite Rutsche in den Krautkeller führte, wurde zurückgebaut und geschlossen. Dafür wurde der Eingangsbereich im unteren Bereich freigelegt, das Gewöbe abgemauert und über eine Tür erschlossen. Im Lehmofen, der im Krautkeller steht, wurden bei Veranstaltungen Dinnetle gebacken, erinnern sich Rainer und Christine Brückner. „Mein Mann hat sie gebacken, ich hab sie verkauft“, schmunzelt Christine Brückner. Doch auch sanierte und restaurierte Räume kommen in die Jahre, erklärt Stauß. Daher hat sich das Vorstandsteam vorgenommen, den Krautkeller wieder so herzustellen, dass er für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und genutzt werden kann. Auch im Lehmofen soll wieder gebacken werden.

Bürgermeister Jochen Fetzer, der ebenfalls Mitglied des Vorstands ist, hat sich bei der Leader-Aktionsgruppe um eine finanzielle Förderung für die Sanierungsmaßnahme bemüht. Diese wurde dem Verein vollumfänglich gewährt, 80 Prozent, also rund 5500 Euro der förderfähigen Kosten flossen in die Vereinskasse. Stauß hat den Krautkeller daraufhin sukzessive wieder baulich ertüchtigt und nutzbar gemacht. Sobald größere Veranstaltungen, wie beispielsweise der Weihnachtsmarkt, erlaubt sind, könnte der Krautkeller auch als „Aufwärmraum“ dienen, erklärt Christine Brückner.

In diesem Zusammenhang teilte Vorstand Rainer Brückner mit, dass sich das Vorstandsteam in seiner kürzlich abgehaltenen Sitzung schweren Herzens dazu entschlossen hat, dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt auf der Ruine Hornstein zu veranstalten. Man habe in einer konstruktiven Sitzung sämtliche Alternativmöglichkeiten sondiert und beleuchtet. Letztlich hätten sich die Mitglieder dann schweren Herzens dazu entschlossen, komplett auf eine weihnachtliche Veranstaltung zu verzichten. „Es ist eine reine Entscheidung der Vernunft. Unser Herz blutet dabei“, erklärt Christine Brückner.