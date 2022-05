Im Knollengraben mit 134 km/h unterwegs

Ravensburg (sz) - Auch im April hat die Stadt Ravensburg wieder an verschiedenen Stellen mobile Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Das Ordnungsamt hat an etwa 30 Stadtstraßen mobile Geschwindigkeitskontrollen in den Wohngebieten und an den Einfallsstraßen durchgeführt. Hintergrund der Messungen ist zum einen die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zum anderen gibt zahlreiche Bürgerwünsche aus den Wohngebieten.

Von einer Vielzahl von Autofahrerinnen und Autofahrern wurde, wie in der Vergangenheit auch, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten eingehalten. Dennoch waren von etwa 29 000 gemessenen Fahrzeugen rund 1400 zu schnell unterwegs. Einmal musste ein Fahrverbot ausgesprochen werden. Insbesondere in verkehrsberuhigten Bereichen und an den innerörtlichen Bundesstraßen B 30 und B33 wurden wieder viele Fahrzeuge geblitzt. Im Knollengraben waren mehrere Verkehrsteilnehmer zwischen 80 und 84 km/h zu schnell unterwegs. Erlaubt war in dem Bereich 50 km/h. In der Schwanenstraße und in der Friedrichshafener Straße wurden eine Vielzahl von Fahrzeugen gemessen und Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Nach etlichen Bürgerbeschwerden wurde auch im verkehrsberuhigten Bereich der Nikolausstraße das Tempo gemessen. Dort gilt Schritttempo, also 10 km/h, Fußgänger sind gleichberechtigt, sogar Kinderspiele sind auf der Fahrbahn erlaubt. Obwohl die Überschreitungen am Messtag nicht sehr gravierend waren, fuhren dennoch die meisten Autos schneller als erlaubt.

Die Übersicht über alle Messergebnisse im April unter www.ravensburg.de