Im Kellerduell soll’s endlich aufwärts gehen

Nicht nur der eine oder andere Wangener musste sich wohl kurzfristig auf Internet-Reise begeben, um herauszufinden, wohin denn nun die Fahrt des FC führt zum nächsten Auswärtsspiel bei einem Klassen-Neuling. Denn bekannt war mit dem VfB Bösingen bis dato nur der Name des Gegners. Ins obere Neckartal geht’s, ganz in die unmittelbare Nähe der Fasnet-Hochburg Rottweil. Und dort will, was heißt will – muss der FCW am vierten Spieltag endlich die ersten drei Punkte kassieren im Duell zweier Teams, die als einzige noch null Punkte auf ihrem Tabellen-Konto in der Fußball-Verbandsliga ausweisen. Ja, traurig, aber wahr: Kellerduell nennt sich das, was am Samstag ab 15.30 Uhr stattfindet – Schlusslicht gegen Vorletzter.

Für einen FC Wangen, der längst zu den etablierten Teams in Württembergs höchster Amateur-Klasse zählt, ein unhaltbarer wie untragbarer Zustand. Da sich der zuletzt doch erheblich ausgedünnte Stammkader inzwischen wieder auf dem Weg zu alter Ist-Stärke befindet, soll es nun baldmöglichst vorbei sein mit „zappenduster im fensterlosen Keller“. Chefcoach Jürgen Kopfsguter gibt sozusagen Treppenstufe für Treppenstufe die Richtung vor: „Wir müssen jetzt Zug um Zug schauen, dass wir so schnell wie möglich in den zweistelligen Punktebereich gelangen. Und deshalb muss in Bösingen ein Sieg her. Aus. Amen.“

Wenn alles planmäßig verläuft im Abschlusstraining, das wegen des „blauen Montags“ nach dem Sonntagsspiel in Böblingen ausnahmsweise heute stattfindet, dann kann der Trainer in Bösingen bis auf Abwehrchef Markus Hengge (Mittelfußbruch) nahezu seine Bestbesetzung aufbieten. Ganz besonders freut sich Jürgen Kopfsguter auf die Rückkehr seiner wieselflinken Offensivkraft Jean Luc Perlas. „Er hat in seiner Heimat Togo in allen Bereichen und Belangen ausgiebig Kraft tanken können. Daher hoffe ich, dass er in seiner zweiten Heimat Wangen nun wieder vor Spielfreude nur so strotzt.“

Generell lässt es sich für einen Coach wesentlich leichter arbeiten, wenn sich genügend Spieler auf dem Trainingsplatz tummeln. Jürgen Kopfsguter: „So kann ich zielgerichtet endlich wieder etwas für den Spielaufbau tun und mich zudem darum kümmern, dass unsere Vierer-Abwehrkette effektiver funktioniert.“ Alles Dinge, die ohne entsprechendes Personal im Training schlichtweg zu kurz kommen. In welcher Aufstellung der Trainer in der Verteidigung letztendlich spielen lassen wird am Samstag, will er sich noch gründlich durch den Kopf gehen lassen: „Das hängt auch davon ab, ob Daniel Wellmann absolut fit ist, was ich natürlich hoffe.“ Wie schon in Böblingen hieße die Alternative wohl Christian Karrer. „Trotz der vier Tore, die wir dort kassiert haben, hat unser Kapitän seine Sache hinten drin sehr gut gemacht“, verteilt der Coach nachträglich ein Lob.

Von Beginn an und wahrscheinlich auf einer Außenbahn wird auch Alexandros Nikolaidis dabei sein, der nach der langen Leidenszeit in der Vorsaison zur Freude des Trainers gute Fortschritte macht: „Alexandros ist nicht nur ganz verantwortungsvoller Spieler. Er ist genauso menschlich nicht aus unserer Mannschaft wegzudenken. Daher bin ich froh, dass er wieder da ist.“ Auch wenn noch einige Körner fehlen.

Und dem FC Wangen fehlen noch jede Menge Punkte in dieser Saison. Die ersten drei sollen nun bei einem Verein her, der erstmals überhaupt den Aufstieg in die Verbandsliga feierte. Trotz der sechs Neuzugänge und einem 28er-Kader, betrachtet Bösingens Coach Richard Maier die Saison in der höheren Klasse als „reines Abenteuer“. Der sofortige Wiederabstieg wäre daher wohl kein Beinbruch. Doch genau solche Teams darf man zu keiner Sekunde auf die leichte Schulter nehmen.