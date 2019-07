Im Juni sind gleich mehrere Rekorde gefallen

Nach dem deutlich zu kalten Mai ist der diesjährige Juni vor allem eins gewesen - hochsommerlich! Man fühlte sich als hätte man den Frühsommer übersprungen und wäre direkt in den Hochsommer katapultiert worden. Und die erste Hitzewelle in der letzten Woche war dermaßen extrem, dass mit einfließender Saharaluft gleich mehrere neue Rekorde aufgestellt wurden. Mit einer Durchschnittstemperatur von 20,6 Grad (Vorjahr 17,8 Grad) fiel der diesjährige Juni gegenüber der langjährigen Durchschnittstemperatur um deutliche 4,7 Grad zu warm aus. Die höchste Monatstemperatur wurde bei sengender Hitze mit 38,8 Grad (Vorjahr 29,9 Grad) am 30. erreicht. Hierbei wurde nicht nur die bisherige Junirekordtemperatur von 35,3 Grad vom 18. Juni 2013 und dem 7. Juni 2014 sondern auch die absolute Rekordtemperatur mit 37,3 Grad gemessen am 5. Juli 2015, deutlich überschritten, was im Übrigen bereits schon am 26. mit 38,3 Grad geschah. Es gab vom 25. zum 26., sowie auch vom 30. auf den 1.Juli zwei Tropennächte (nicht unter 20 Grad) zu verzeichnen. Auch hier wurde in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli ein neuer Rekord aufgestellt. Mit einer Tiefsttemperatur von 22,8 Grad fiel die Nacht wärmer aus als alle je zuvor. Die kühlste Temperatur lag bei 4,9 Grad (Vorjahr 2,4 Grad), gemessen am 9. des Monats. Frost gab es keinen mehr (Vorjahr 0 Tage) dafür aber 18 (Vorjahr 13 Tage) Sommertage, davon sogar 13 (Vorjahr 0 Tage) Hitzetage. Grandios wenn man bedenkt dass man im letzten Jahr bis zum 26. Juli darauf warten musste.

Während es bis zum 22. Juni immer wieder Schauer gab, war es nachfolgend knochentrocken und die Waldbrandgefahr stiegt enorm an. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 10. des Monats mit 27,2 Liter/Quadratmeter (Vorjahr 25,0 L/qm). Mit 300,6 Sonnenstunden (Vorjahr 250,4 Stunden) lag der Juni deutliche 82,7 Sonnenstunden über dem langjährigen Mittelwert. Damit gilt der diesjährige Juni nun als zweit sonnigster Juni nach dem Juni 2003 wo 328,2 Sonnenstunden aufgezeichnet wurden. (pm) Grafik: Matthias Wagner