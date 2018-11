Im Juli in Winterbach: Roger Hodgson

Die nächsten beiden Veranstaltungstage des 11. Winterbacher Zeltfestivals stehen fest und sind bereits im Vorverkauf. Am Dienstag, 16. Juli, kommt Ex-Supertramp Roger Hodgson, am Sonntag, 21. Juli, ist die Band Dream Theater zu Gast.

Hodgson kommt im Rahmen seiner „40th Anniversary Breakfast in America-World Tour“ nach Winterbach. Er war 1969 Mitbegründer der britischen Rock-Legende Supertramp und war bis zu seinem Ausstieg 1983 musikalisch schöpferisches Mitglied der Band. Er schrieb, sang und arrangierte die meisten Hits wie „Give a Little Bit“, „The Logical Song“, „Dreamer“, „Take the Long Way Home“, „Breakfast in America“, „School“, „Fool's Overture“ und „It's Raining Again“ und hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Band international über 60 Millionen Alben verkauft hat.

Am Sonntag, 21. Juli, kommen Dream Theater. Deren Musik beruht auf dem Zusammenspiel und der Freundschaft der einzelnen Musiker ebenso wie auf der Harmonie der Instrumente. Seit 1985 sind die progressiven Metal-Pioniere – James LaBrie (Vocals), John Petrucci (Guitars), Jordan Rudess (Keyboards), John Myung (Bass) und Mike Mangini (Drums) unterwegs. Zwei Grammy-Nominierungen und 15 Millionen Platten verkaufte Platten stehen auf der Haben-Seite.

Infos: www.kulturinitiative-rock.de oder www.zeltspektakel. com