Im Eichwaldbad wird der Steg eingeweiht und die Badesaison eröffnet

Lindau (lz) - Pünktlich zum Start der Freibad-Saison ist der Steg am Seeufer der Therme Lindau wieder nutzbar. Helles Holz strahlt in der Sonne. In der Mitte sorgt ein Laufgitter für frische Luft von unten. Kurz: Der neue Badesteg im Eichwaldbad ist fertig. Damit gelangen Badegäste sicher wieder „trockenen Fußes“ gleich in Schwimmertiefe gut 50 Meter hinaus auf den Bodensee. Pünktlich zum Start der Freibad-Saison geht der Steg in Betrieb. Es ist nicht die einzige Neuheit im Strandbad. Auf rund 600 Quadratmater Fläche wurde direkt am Ufer ein Sandstrand geschaffen. Zusätzlich zum Beachvolleyball-Platz gibt es neue Möglichkeiten für Spiel, Sport und Abwechslung. Badegäste im Eichwaldbad können hier an neu montierten Platten Tischtennis spielen. Und für die Jüngsten wurden neue Spielgeräte aufgebaut. Am Samstag, 14. Mai, ab 14 Uhr lädt nun die Therme Lindau zur Einweihung des neuen Badestegs ein. „Wir freuen uns, dass Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons zu diesem Anlass ins Eichwaldbad kommt und den Steg in Betrieb nimmt“, sagt Magdalena Teich, Betriebsleiterin der Therme Lindau. Der Eintritt ins Strandbad ist an diesem Tag frei. Einen Tag später, am 15. Mai, beginnt die Freibad-Saison im Eichwaldbad und im Lindauer Freibad Oberreitnau.