Im Duell mit einer Junioren-Weltmeisterin: Buch als Dritter daheim

Entscheidung in beiden Wettkämpfen erst im Stechen – SV Buch mit Sieg und Niederlage. Ergebnisse auf Weltklasseniveau durch die französische Weltmeisterin Oceanne Muller: Das war der dritte Wettkampftag in der 2. Bundesliga Luftgewehr und Heimkampf für den SV Buch an. An den vergangenen beiden Wettkampftagen wurden bereits drei Wettkämpfe absolviert. Am dritten und am abschließenden vierten Wettkampftag im Januar stehen jeweils zwei Wettkämpfe für jede Mannschaft an. Der SV Buch lag nach den vergangenen drei Wettkämpfen mit zwei Siegen und einer Niederlage auf Platz 3 der Tabelle. Zu Gast in Buch waren neben dem KKS Königsbach II, gegen den der SV Buch bereits am ersten Wettkampftag gewonnen hatte, die beiden Aufsteiger SV Jockgrim (Pfalz) und KKSV Heitersheim (Südbaden).

Der SV Buch traf zunächst auf den SV Jockgrim und damit auf Position 1 auf die Junioren-Weltmeisterin Oceanne Muller. Die junge Französin – erst 18 Jahre alt – ist der Shooting-Star des Jahres. Sie konnte in diesem Jahr einen Europameistertitel in der Damenklasse und einen Weltmeistertitel bei den Juniorinnen erringen. Dazu kam sie bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Finale und belegte dort Platz 5. Der internationale Schießsportverband – die ISSF – zeichnete sie erst vor wenigen Wochen mit dem Titel „Schützen des Jahres Luftgewehr“ aus. Oceanne Muller zeigte auch im Wettkampf gegen Buch eine sensationelle Leistung: das Optimum von 400 Ringen stand zum Schluss auf dem Ergebnismonitor.

In internationalen Wettkämpfen wird mit dem Luftgewehr schon seit einigen Jahren nicht mehr auf ganze Ringe, sondern auf Zehntel geschossen – der optimale Schuss ist dabei eine 10,9. Muller erzielte auf Zehntel 426,0 Ringe – ein Durchschnitt von 10,65. Zum Vergleich: der Weltrekord (international besteht ein Wettkampf aus 60 Schuss) liegt bei 634,0 Ringen und damit einem Durchschnittswert von 10,57. Ihre Gegnerin auf Bucher Seite – die Norwegerin Benedikte Oppedal – hatte trotz guter 394 Ringe keine Chance gegen die starke Französin. Ebenfalls chancenlos in ihrem Wettkampf war Stephanie Bauer.

Besser lief es für Marianne Hahn und Jana Knaier. Beide schossen in ihrer ersten Serie optimale 100 Ringe und konnten ihre beiden Gegner Peter Gehrlein und Michelle Hauck damit unter Druck setzen. Auf Position 5 traf Tobias Bäuerle auf Gregor Braun. Beim Stand von 2:2 musste nun also ein Stechen über den Gesamtsieg entscheiden. Gregor Braun schoss sehr schnell: eine 8 leuchtete auf dem Ergebnismonitor auf. Bäuerle ließ sich etwas mehr Zeit und schoss eine 10. Jubel bei den anwesenden Bucher Fans: der SV Buch gewann den Wettkampf gegen Jockgrim mit 3:2.

Zum Abschluss des Tages traf der SV Buch auf den KKSV Heitersheim. Die Bucher Schützen begannen gut, konnten aber in der ersten Wettkampfhälfte nicht mit der erneut sehr stark schießenden Mannschaft aus Heitersheim mithalten. Nur Tobias Bäuerle lag von Anfang an in Führung. Er begann mit 2x 99 Ringen, kam zum Schluss auf 395 Ringe und gewann deutlich gegen seine Gegnerin Nina Schladebach (386 Ringe). Marianne Hahn und Stephanie Bauer mussten sich in ihren Wettkämpfen geschlagen geben. Marianne Hahn traf auf Anna-Marie Beutler, die mit 397 Ringen erneut ein hervorragendes Ergebnis schoss. Marianne verlor trotz guter 391 Ringe. Auch Bauer verlor ihren Punkt deutlich mit 384:394 Ringen gegen Kim Schladebach. Jana Knaier traf in ihrem Duell auf die Schweizerin Fabienne Füglister. Zum Schluss erzielten beide Schützinnen 391 Ringe – ein Stechen musste in diesem Duell die Entscheidung bringen. Auf Position 1 traf die Norwegerin Benedikte Oppedal für Buch auf Nils Friedmann für Heitersheim – beide lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Auch hier sollte es ein Stechen geben.

Zum ersten Stechen musste Knaier gegen Füglister antreten. Die Schweizerin schoss schneller, eine 8 leuchtete auf. Bei Knaier eine 9. Damit hatte Knaier ihr Stechen gewonnen und konnte für Buch zum 2:2 ausgleichen. Dann das zweite Stechen zwischen Oppedal und Friedmann: in diesem Stechen schoss die Schützin des SV Buch schneller, konnte aber auch nur eine 8 erzielen. Friedmann dagegen schoss eine 10. Damit ging der dritte und entscheidende Punkt an den KKSV Heitersheim. Der SV Buch musste sich in einem spannenden Wettkampf mit 2:3 geschlagen geben.

Trotz der Niederlage konnte der SV Buch in der Tabelle den dritten Platz verteidigen. Der SV Buch hat vor dem abschließenden Wettkampftag im Januar den Klassenerhalt so gut wie sicher und hat damit sein Saisonziel – den sicheren Verbleib in der 2. Bundesliga – erreicht.