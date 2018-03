In der Seebachhalle in Ebersbach wird wieder Theater gespielt. Am Samstag, 3. März, feiert die örtliche Theatergruppe mit der Komödie „Stress im Champus-Express“ von Bernd Spehling Premiere. Dieses Komödie spielt in einem Bordbistro der Bahn.

Das Objekt ist ausgeforscht: Der Champus-Express. Der Coup ist perfekt geplant: „So leicht verdienen wir unser Geld nie wieder. Ein Luxus-Zug mit Champus-Ausschank. Da klingelt ordentlich die Kasse und bis Wien gibt es nur einen einzigen Zwischenstopp in Groß-Schneereigen. Alles was wir tun müssen ist, exakt fünf Minuten vorher das Ding zu überfallen, Kohle schnappen, aussteigen und abhauen“, instruiert Räuberin Kati (Sonja Maier) ihren nicht allzu hellen Kollegen (Alfred Schneider). Allerdings haben die Beiden nicht mit den alltäglichen Tücken einer Bahnfahrt gerechnet. Denn wegen einer „Störung im Betriebsablauf“ fällt an diesem Tag der Zwischenstopp aus. Und so wird für die Räuber die Fahrt bis Wien zu einem Spießrutenlauf.

Das ständige Versteckspiel mit der Beute und das möglichst „unauffällige“ Untertauchen zwischen den anderen Fahrgästen erfordert vom Räuberpärchen viel Improvisationstalent. Die Zuschauer haben dabei sicherlich viel zu lachen. Aber auch sonst bietet diese turbulente Bahnfahrt mit ihren illustren Fahrgästen viele humorvolle Szenen: So scheint für Kellnerin Gertrud (Tanja Rieger) „Service“ ein Fremdwort zu sein. Schaffner Wischnewski (Günter Rapp) bringt die Fahrgäste mit dem komplizierten Preissystem der Bahn an den Rand der Verzweiflung. Und Reinigungskraft Oppendung (Claudia Blaser)„schnäpselt“ gerne an der Bistrotheke, wenn sie nicht gerade Müllbeuteldieben hinterherjagt.

Die Theatergruppe Ebersbach rund um ihren Regisseur Rolf Ummenhofer hat sich auch in diesem Jahr für eine erfrischende Komödie entschieden. Witzige Dialoge, eine flotte Handlung, schräge Typen und jede Menge Spielfreunde und Humor versprechen dabei einen vergnüglichen Theaterabend für die Besucher.