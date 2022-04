Im Bereich Digitalisierung ganz vorn

Sigmaringen (sz) - Hochschule Albstadt-Sigmaringen zählt zu den beliebtesten Hochschulen in Deutschland und liegt im Bereich Digitalisierung landesweit sogar ganz vorn. Das haben zwei aktuelle Rankings des unabhängigen Bewertungsportals „StudyCheck“ ergeben, wie die Hochschulleitung mitteilt. Im Gesamtranking der beliebtesten Hochschulen sei sie bundesweit auf Platz 7 und in Baden-Württemberg auf Platz 3 gelandet. Noch besser stehe sie im Ranking „Digital Readiness“ da: Hier liegt sie im Land auf Platz 1 und bundesweit auf Platz 4.

Diese Spitzenwerte basierten auf 520 geprüften Bewertungen von Studierenden aller Fakultäten, heißt es weiter. Neben Fragen zu Studieninhalten, Dozenten, Lehrveranstaltungen, Ausstattung oder Organisation des Studiums bewerteten sie auch Aspekte wie Digitales Studieren oder den Umgang der Hochschule mit der Corona-Pandemie.

Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer zeigt sich erfreut. „Es bestätigt uns in unserer Strategie, eine persönliche Atmosphäre zu schaffen, in der die Belange der Studierenden berücksichtigt werden“, sagt sie in der Meldung. Das Ranking zeige, dass die Hochschule auch in der schwierigen Coronazeit gute Studienbedingungen bieten konnte – „nicht zuletzt dank all unserer engagierten Lehrenden, worauf ich sehr stolz bin“.

Als Hochschule für angewandte Wissenschaften sei es „uns ein besonderes Anliegen, vielseitige und flexible Lehr- und Lernformen anzubieten und diese sinnvoll mit angewandten Labor- und Präsenzlehrveranstaltungen zu kombinieren“, sagt Professor Clemens Möller, Prorektor Lehre. Während der Corona-Pandemie mussten alle Dozenten einen Großteil ihrer Lehrveranstaltungen kurzfristig und vorübergehend auf nahezu vollständig digitale Formate umstellen – unterstützt wurden sie vom neu gegründeten Institut für zukunftsfähiges Lehren und Lernen. „Der Erfolg unserer Bemühungen wird nun in zahlreichen Umfragen und Rankings bestätigt. Das freut uns sehr.“

Auch in den Augen von Maximilian Merkwitza, Vorsitzender der Verfassten Studierendenschaft, ist das gute Abschneiden der Hochschule nur folgerichtig: „Vielleicht gerade wegen ihrer überschaubaren Größe konnte die Hochschule ihre Lehrformate in der Pandemie sehr schnell und flexibel umstellen“, sagt er. „Das Ranking beweist, dass die Qualität unserer Lehre zu Recht über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist.“ Nicht zuletzt würden auch die kleinen Gruppen und die persönliche Atmosphäre zu einem sehr guten Studium beitragen, „bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kommt“.

Besonders gut schnitten bei „StudyCheck“ insgesamt die Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Textil- und Bekleidungstechnologie, Maschinenbau und Pharmatechnik sowie der Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Digital Production Management ab.

StudyCheck ist ein unabhängiges Bewertungsportal, das eine der größten Studiendatenbanken Deutschlands und Österreichs anbietet. Basierend auf rund 340.000 Bewertungen erhalten Studieninteressierte dort von Studierenden und Absolventen Informationen aus erster Hand.