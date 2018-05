Im Angelsportverein wird der Umweltgedanke gelebt

Mit 110 Vereinsmitgliedern ist ungefähr ein Drittel des Gesamtvereins zur Hauptversammlung in der vollbesetzten Fischerhütte anwesend gewesen, um sich über die Tätigkeiten des Vorstands zu informieren und um bei den anstehenden Neuwahlen ihre Stimmen abzugeben. Der Vorsitzende Christof Günthör begrüßte zu Beginn der Sitzung die Ehrenmitglieder Hermann Brugger und Helmut Müller.

Der Vorsitzende berichtete über die Vereinsentwicklung und die positive Tendenz bei den jugendlichen Fischern. Auch die jährlichen Hege- und Pflegemaßnahmen, Ersatzinvestitionen in Fischerhütte, Liegeplatzvergaben und die kameradschaftlichen Unternehmungen im vergangenen Jahr wurden thematisiert. Die beiden Jungfischer Yannick Müller und Patrick Breuer stellten dabei die Aktivitäten der Jugendgruppe in einem kurzweiligen Rückblick vor.

Viele Teilnehmer bei Seeputzete

In der Baggerloch-Marina konnte über ein gutes Miteinander von allen berichtet werden und es wurde wieder hervorgehoben, wie wichtig das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ist und es deshalb als selbstverständlich erachtet wird, sich entsprechend einzubringen, damit die Marina weiterhin das Qualitätssiegel „Blauer Anker“ erhält. Dieser Umweltgedanke spiegelte zudem auch in der großen Teilnehmerzahl an der Seeputzete und anderen diversen Aktionen wie beispielsweise dem Aufhängen von Nistkästen entlang des Nonnenbachs wieder.

Nachdem sich bei den Neuwahlen fünf Vorstandsmitglieder sich nicht mehr aufstellen ließen, galt es diese Positionen neu zu besetzen. Neu standen Jan Moll (erster Schriftführer), Arkadius Krajewski (zweiter Schriftführer), Samuel Richter (Beisitzer Jugend), Markus Kretzer (Beisitzer Fischerhütte) und Rainer Müller (Beisitzer Schwatzener Weiher) zur Wahl. Auch gab es bei den amtierenden Vorstandsmitgliedern Änderungen. Raphael Spohn kandidierte für das Amt des Vorsitzenden, Felix Mehlmann für das Amt des zweiten Vorsitzenden, Sascha Staniul für das Amt des Jugendwarts, Stefan Breuer für das Amt des Gewässerwarts und Hans Fronius für den Beisitzer Gewässer. Für ihre bestehenden Ämter stellten sich Manfred Trautwein (Stegwart) und Walter Scheck (Kassier) erneut zur Wahl. Die bisherigen und neuen Vorstandsmitglieder wurden unter der Wahlleitung von Hermann Brugger einstimmig in ihre Ämter gewählt.

Als Kassenprüfer stellten sich Harry Schulze (1. Kassenprüfer) und Ralf Greißing (2. Kassenprüfer) zu Wahl und wurden anschließend ebenfalls einstimmig gewählt. Ralf Greißing übernahm somit den Posten von Peter Schulze.

Der neue Vorsitzende Raphael Spohn freute sich über die neugewählte Mannschaft und sieht die Basis, dass der Verein sich auch in Zukunft weiterhin positiv entwickeln kann. Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern wurde bei einer Ehrung ein ganz besonderer Dank für ihre langjährige und zuverlässige Arbeit ausgesprochen: Christof Günthör wurde für 21 Jahre (drei Jahre Beisitzer, 18 Jahre Vorsitzender) Vorstandsarbeit mit der Goldenen Ehrennadel für seine Verdienste ausgezeichnet. Heiko Zander erhielt für 15 Jahre als erster Schriftführer ebenfalls die Goldene Ehrennadel. Für jeweils neun Jahre als Beisitzer wurden Walter Bentele und Joachim Straub mit der Silbernen Ehrennadel geehrt. Für seine sechsjährige Arbeit als Beisitzer wurde Jürgen Gessler mit Dank verabschiedet.

Die Geehrten:

In der Hauptversammlung wurden für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit mit der goldenen Ehrennadel geehrt: Christof König, Walter Beck, Georg Maier, Stefan Maier, Peter Trautwein, Justus Vaupel. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten die Silberne Ehrennadel: Andreas Grieger, Heiko Zander, Uli Schmid, Norman Schmid, Johannes Pfender, Michael Grieger und Simon Balle. Für ihr langjähriges Engagement wurde Elisabeth Kempf die silberne Ehrennadel für besondere Verdienste um den Verein verliehen. Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielt Wolfgang Tannert eine Urkunde.