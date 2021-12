Im 26. Penaltyschuss kommt der EV Ravensburg zum Sieg

Der EV Ravensburg hat gewiss schon bessere Spiele abgeliefert als gegen EKU Mannheim. Spannender ist es in der CHG-Arena aber selten gewesen. Ravensburg musste sich nach einem 0:3-Rückstand ins Spiel zurückkämpfen, um mit einem 4:4 nach 60 Minuten ins Penaltyschießen zu kommen. 26 Anläufe waren auf beiden Seiten zusammen nötig, bis EVR-Youngster Lorenz Lagoda mit einem frechen Schuss den 5:4-Siegtreffer erzielte.

Die Maddogs aus Mannheim präsentierten sich vom Anpfiff weg wie schon so oft als ein unangenehmer Gegner: kompakt vor dem eigenen Tor, schnörkellos im Angriff und mit einem überragend haltenden Goalie Julian Haas. Der EVR bekam im ersten Drittel keinen Zugriff auf den Gegner und spielte so gut wie keine zwingende Chance heraus. Anders Mannheim bei den wenigen Gegenstößen. In der neunten Minute traf Tim Mey aus spitzem Winkel hoch ins lange Kreuzeck. 35 Sekunden später schoss Oliver Zabaranski gegen schockierte Ravensburger das 2:0.

Ins zweite Drittel ging der EVR deutlich aggressiver. Mannheims Valentin Kopp erzielte in der 24. Minute jedoch das 3:0. Fast schon mit dem Mute der Verzweiflung stemmte sich der EVR gegen eine sich abzeichnende Pleite. In der 26. Minute stand Verteidiger Ronny Gehlert in Überzahl richtig und schob zum 1:3 ein. Der EVR gewann nun ein deutliches Übergewicht. Es dauerte aber bis zur 35. Minute, ehe Simon Heckenberger das 2:3 gelang.

Im Schlussdrittel gab es gleich wieder eine kalte Dusche. Zabaranski drosch in der 43. Minute aus der Distanz die Scheibe zum 4:2 ins Tor. In der 45. Minute hatte Ravensburg etwas Glück beim 3:4 von Pablo Koidl in Überzahl. In der 54. Minute fiel durch Marco Gutekunst der verdiente Ausgleich. Zuvor hatte der EVR 80 Sekunden lang zwei Mann weniger auf dem Eis. Die Mannheimer schafften es aber kaum, Druck zu entfalten. Fünf Minuten vor dem Ende vergab wiederum Ravensburg die Chance in zweiminütiger doppelter Überzahl.

Im Penaltyschießen traf Mannheim im ersten Versuch, Andreas Wiesler glich mit dem zweiten EVR-Versuch aus. Den dritten Schuss für Mannheim setzte Valentin Kops an die Latte. Sven Klischs Treffer egalisierte Wiesler Neun Schützen hatte EVR-Trainer Martin Valenti bereits antreten lassen, bis er zum insgesamt 26. Versuch Lorenz Lagoda aufs Eis schickte. Der aus der U20 aufgerückte Stürmer hatte genügend Zeit gehabt, um zu erkennen, dass sich EKU-Goalie Haas einfach nicht ausspielen lassen wollte. Also zog Lagoda aus mehreren Metern Distanz ab und überraschte damit Haas.

Der EVR hat durch seinen ersten Heimsieg der Saison den Vorsprung auf Mannheim auf zwei Punkte ausgebaut. Das Rennen um die Play-off-Plätze bleibt aber spannend.