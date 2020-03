Illertalstraße in Kellmünz bis Ende Mai voll gesperrt

Autofahrer aufgepasst. Die Illertalstraße in Kellmünz ist bis voraussichtlich Ende Mai für den Verkehr voll gesperrt. Das meldet das Staatliche Bauamt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten im Zug des Ausbaus der Ortsdurchfahrt.

Das Staatliche Bauamt Krumbach und der Markt Kellmünz bauen seit April vergangenen Jahres die Ortsdurchfahrt Kellmünz im Zuge Staatsstraße 1299 (Illertalstraße) aus. Jetzt stehen bis voraussichtlich Ende Mai Restarbeiten an. Die wesentlichen Restarbeiten werden im Einmündungstrichter der Illertalstraße am Knotenpunkt mit der Staatstraße 2031(Verbindungstraße zwischen Pleß und Filzingen) stattfinden. Hier wird die Einmündung mit einem Fahrbahnteiler ausgestattet, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Zusätzlich erfolgt die Anlage eines Geh- und Radwegs und einer Mittelinsel in der Staatsstraße 2031, um Fußgängern und Radfahrern zukünftig eine gesicherte Querungsmöglichkeit zu bieten.

Wegen der erforderlichen Straßenbauarbeiten wird die Illertalstraße für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung verläuft in beiden Fahrtrichtungen ab Kellmünz über Filzingen – Altenstadt – Sinningen – Kirchberg – Dettingen – Kleinkellmünz und umgekehrt.

Die Verbindung zwischen Dettingen und Kellmünz über die Brücken bleibt nach Angaben des Staatlichen Bauamts zu jeder Zeit erhalten. Restarbeiten an den Entwässerungsrinnen erfolgen mit halbseitiger Einengung.

Die Haltestelle Illertalstraße in der Römerstraße kann nicht angefahren werden. Hier werden die Busse über Kohlstatt – Am Sandberg – Friedhofstraße mit einer Ersatzhaltestelle beim Kindergarten erfolgen.

Damit der Busverkehr passieren kann, gelten in Nebenstraßen bei Bedarf Halteverbote. Das Staatliche Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen.