Illerbrücke zwischen Kirchdorf und Fellheim wieder befahrbar

Die Straßenbauarbeiten an der Kirchdorfer Straße in Fellheim sind weitestgehend abgeschlossen. „Wir haben wieder freie Fahrt nach Baden-Württemberg“, erläuterte Fellheims Bürgermeister Alfred Grözinger. Ab dem heutigen Montag können Anlieger und Pendler die wichtige länderübergreifende Verkehrsverbindung über die Illerbrücke zwischen Fellheim und Kirchdorf wieder nutzen. Eigentlich hätte der Ausbau der Kreisstraße bis an die Landesgrenze bereits im vergangenen Jahr beendet sein sollen. Schnell war jedoch klar, dass dieser Bauzeitenplan zu straff war und nicht umgesetzt werden konnte. 2018 wurden daher nur die ersten beiden Bauabschnitte fertiggestellt. Zu Beginn der Baumaßnahme wurde eine rund 70 Meter lange Stützmauer am sogenannten Spritzenberg abgebrochen und wieder aufgebaut. Großen Anteil an den Ausbaukosten, die sich insgesamt auf rund 2,5 Millionen Euro belaufen sollen, hatte das Brückenbauwerk. Der bayerische Landkreis Unterallgäu wird rund 1,6 Millionen Euro in die Erneuerung der stark sanierungsbedürftigen Kreisstraße investieren. Die Förderung aus der Dorferneuerung liegt bei rund 170 000 Euro. Die Straßen- und Fußgängerbrücke über die Memminger Ach wurde komplett abgerissen und ebenfalls wieder neu errichtet. 2019 wurde auch das Straßenstück bis zum Kreuzungsbereich Illerau/Am Sportplatzzentrum neu gebaut und im Zuge des dritten Bauabschnitts das Straßenstück zwischen der Kreuzung an der Illerau und der Landesgrenze fertiggestellt. Darin inbegriffen ist auch eine neue Verkehrsinsel an der westlichen Ortseinfahrt, die als Querungshilfe dienen soll. Die Neugestaltung der Kreisstraße MN 14 hat auf einer Streckenlänge von 750 Metern stattgefunden. Die neue Fahrbahn ist auf eine Breite von 6,5 Meter ausgebaut worden.