Illegaler Welpenhandel: Veterinäramt beschlagnahmt Hunde

Mit einer Anzeige wegen illegaler Einfuhr von Hundewelpen und wegen des Verstoßes gegen das Tierseuchengesetz muss ein Hundehalter in Ilshofen rechnen.

Am Montag kurz vor 17 Uhr ist die Polizei darüber verständigt worden, dass in einer Garage in Ilshofen Hundejaulen zu hören sei. Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf einen in der Garage fest eingebauten Hundezwinger, in dem sich aktuell zwei Zwergdackel aufhielten.

Nach Angaben des 40-jährigen Tierhalters stammen die Welpen aus Serbien und sind laut dem dort ausgestellten Impfpass am 4. Juli dieses Jahres geboren. Da die Hunde ohne Muttertier waren und sich die Garage in einem durch Exkremente völlig verunreinigtem Zustand befand, wurde der Bereitschaftsdienst des Veterinäramtes informiert.

Das Veterinäramt hat beide Welpen beschlagnahmt und die Tiere in einem Tierheim untergebracht. Da beide Tiere aufgrund ihres Alters noch keine Tollwutimpfung hatten und Serbien nicht tollwutfrei ist, werden die beiden erst eimal in Quarantäne gehalten.