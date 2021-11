Illegale Müllablagerung: Wohnungsauflösung der anderen Art

Im Zeitraum zwischen Montag, 8. November, und Freitag, 12. November, haben bislang Unbekannte eine größere Menge an Möbelstücken an einem Feldweg in der Verlängerung der P&R-Straße an der A7 in Westhausen entsorgt. Bei dem illegal abgelegten Müll handelt es sich laut Polizei vermutlich um Teile einer Wohnungsauflösung. So wurden alte Möbel, Matratzen, Teppiche und Müllsäcke abgelegt. Hinweise auf die Verursacher an den Polizeiposten Westhausen, Telefon 07363 / 919040.