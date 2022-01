Illegale Biberjagd an der Elta - Tätern droht mehrjährige Freiheitsstrafe

An der Elta in Seitingen-Oberflacht machen Unbekannte offenbar Jagd auf Biber. Bereits Anfang Januar entdeckte ein Jagdpächter ein Tier gefangen in einer Schlingfalle. Dabei sind Biber streng geschützt. Das teilt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit.

Demnach habe der Pächter am 2. Januar die Tierrettung LV Südbaden eingeschaltet. Zuvor hatte er den Biber samt Schlingfalle an der Elta gefunden.

Glücklicherweise hatte die Falle das Tier nur am Schwanz, nicht aber am Hals umschlungen. Dadurch konnten die Mitarbeiter der Tierrettung den Biber befreien und seine Wunden verarzten.

Mehrjährige Freiheitsstrafe für Täter

Nach dem Vorfall suchte die Tierrettung das Gebiet ab und entdeckten weitere Schlingfallen entlang der Elta. Der Verein erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei.

Bereits seit einigen Jahren haben sich an der Elta in Seitingen-Oberflacht Biber niedergelassen. „Diese Ansiedlung scheint einigen Menschen ein Dorn im Auge zu sein, obwohl es nach unseren Kenntnissen bisher zu keinerlei Konflikten durch die Tiere gekommen ist“, sagt Tobias Kock vom Naturschutzreferat im RP.

Der aktuelle Fall sei nicht der erste Versuch, den Bibern Schaden zuzufügen. Im Oktober 2020 präparierten Unbekannte verschiedene Laufpfade (sogenannte Wechsel) der Biber mit Glasscherben und im Januar 2021 wurden mit Gift versetzte Brötchen nahe den Wechseln ausgelegt. Hierbei kam ein Hund zu Schaden, der jedoch durch tierärztliche Hilfe gerettet werden konnte. Trotz Untersuchungen der Polizei konnten keine Täter ermittelt werden.

Die Naturschutzverwaltung des RP weist darauf hin, dass solche Aktionen Straftaten sind, da Biber streng geschützt sind. Wer die Tiere jagt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.

Bürgerinnen und Bürger, die im Bereich der Elta oder dem Stettenbach zwischen Seitingen und Gunningen Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise zur Aufklärung dieser Tat beitragen können, werden gebeten, sich im Polizeipräsidium Konstanz, Fachabteilung Gewerbe/Umwelt, Stockacher Straße 158, 78532 Tuttlingen, Tel. 07461/941-0 zu melden.