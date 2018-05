IKP schließt mit Gewinn ab

Der landkreiseigene Betrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule (IKP) hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Gewinn in Höhe von rund 450 000 Euro abgeschlossen. Das gab die Verwaltung bei der Kreistagssitzung in Bad Wurzach-Ziegelbach bekannt.

Der Betriebsteil Krankenpflegeschule/Krankenhäuser erwirtschaftete dabei dank Miet- und Pachterträgen sowie der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen einen Überschuss von fast 3,3 Millionen Euro.

Der Betriebsteil Geräte-BgA (Betrieb gewerblicher Art) wies einen Verlust von etwas mehr als 2,8 Millionen Euro aus. Er kauft zum einen Technik für die Oberschwabenklinik an und vermietet diese an sie und bewirtschaftet zum anderen die kreiseigenen Fotovoltaikanlagen und Parkplätze (zum Beispiel die an den Krankenhäusern).