IKG-Tuttlingen - knapp 200x Weihnachten

Der Tafelladen und das Immanuel-Kant-Gymnasium führten auch in diesem Jahr wieder ihre gemeinsame Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ durch. Hierfür wurden in den letzten Wochen von den IKGler:innen fast 200 Schuhkartons für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren gepackt. Diese Geschenke wurden von den Schüler:innen liebevoll und aufwendig verpackt und dekoriert. Doch nicht nur beim Organisieren der Pakete engagierten sich die IKGler:innen, sondern auch beim ersten Ausgabetermin dieser Geschenke am vergangenen Dienstag halfen einige Schüler:innen des IKG den Mitarbeitern des Tafelladens.