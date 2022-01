IKG-Schülerinnen und -Schüler sind top in Französisch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im letzten Schuljahr haben insgesamt 40 IKG-Schülerinnen und -Schüler an einer Prüfung des französischen Bildungsministeriums teilgenommen. Dieses verleiht in einem international anerkannten Verfahren das „Diplôme de l´einseignement de la langue française“, abgekürzt DELF. Die 40 IKGler bestanden die Prüfung des Niveaus B1 und bekamen nun ihre in Paris gedruckten Zertifikate überreicht.

Die DELF-Prüfung ist umfangreich, denn sie umfasst sowohl eine schriftliche als auch eine mündliche Prüfung. Die vier Kompetenzbereiche Hörverstehen, Leseverstehen, sowie eine schriftliche als auch eine mündliche Textproduktion müssen unter Beweis gestellt werden.

Die vier Französischlehrerinnen und -lehrer Ursula Böer, Friederike Ungewitter, Julian Fischer und Thomas Klose führten die Prüfungen durch und sind stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler.

Ein besonderer Glückwunsch geht an Marietta Graf und Sophia Reichle, die von insgesamt 3000 Schülerinnen und Schüler in ganz Baden-Württemberg zu 50 gehören, die mehr als 95 von 100 Punkten erreicht haben. Diese herausragende Leistung wurde durch eine Urkunde von unserer Kultusministerin Frau Theresa Schopper belohnt. Félicitations!