Ihre Plastiken sind Menschen wie du und ich

Lindau - Sie heißen Sibylle, Roland, Erwin, Martina oder Barbara. Sie stehen oder sitzen und schauen in den offenen Raum der Kirche St. Stephan. Die teils lebensgroßen figürlichen Plastiken der Stuttgarter Künstlerin Birgit Feil sind die neuen Bewohner, denen die Besucher in den nächsten drei Wochen hier begegnen. Eröffnet haben die Ausstellung der Kunstfreunde Lindau Pfarrer Eberhard Heuß und Uta Weik zur Klarinettenmusik von Gertrud Fersch.

Sie scheinen in ihrer Aufmachung so, als seien sie Menschen wie du und ich. Weder in Kleidung noch in Gestik und Mimik weichen sie vom Otto Normalverbraucher ab. Frauen, gleich ob groß oder klein, dick oder dünn, jung oder älter, treten im Dresscode oder ganz leger im Sommerkleid auf. Männer wie „Horst“ stehen mit hervorquellendem Bauch mitten im Raum. Sein Blick ist freundlich, nur umgibt ihn eine Art Gitter, das sein Gefangensein symbolisiert.

Ein herzliches Grüß Gott richtete Pfarrer Eberhard Heuß an die neuen Bewohner, die zur zweiten Kunstausstellung in diesem Jahr in St. Stephan gehören, um einen Dialog zwischen Kunst und Kirche zu entspinnen. Dies auf Betreiben der Kunstfreunde Lindau in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche, der Galerie Peregrinus und dem Kulturamt Lindau. 2018 sind die Kunstfreunde erstmals nicht im Stadtmuseum vertreten. Das sei dem Umbau geschuldet, erläuterte die erste Vorsitzende Uta Weik in ihrer Einführung. Fündig geworden seien sie in St. Stephan, um hier eine Kunstkirche zu etablieren.

Professionelle Bildhauerarbeit auf höchstem Niveau

Mit der Werkschau von Birgit Feil kommen die Besucher in den Genuss professioneller Bildhauerarbeit auf höchstem Niveau. Studiert hat die 1965 in Stuttgart geborene Bildhauerin an der Berliner Hochschule für Künste. Seit 1995 ist sie in Stuttgart-Vaihingen freischaffend tätig. Ihre Plastiken verteilen sich über das gesamte Kirchenschiff bis hinein in den Chor. Dort ganz hinten sitzt „Annette Aussicht“ vor einem imaginierten Fenster. Sie hat sich zurückgelehnt, wirkt entspannt und scheint den Dingen ihren Lauf zu lassen.

Ein Schmunzeln konnten sich Besucher nicht verkneifen angesichts des wortspielerischen Titels, der sich im Nu zu „netter Aussicht“ umdeuten lässt. Nicht weit entfernt begegnet man der Arbeit „Leute“. Dicht an dicht sitzen sie auf einer Bank. Stets auf Augenhöhe. Jeder anders von hingefläzt bis zu aufrecht. Eben so wie es tagtäglich aller Orten zu beobachten ist. Genau mit solchen uns eigenen Haltungen konfrontiert Birgit Feil. Einen verbalen Dialog braucht es dafür nicht zwingend. Blickkontakt reicht, um sich in den Frauen und Männern wieder zu finden. Völlig unspektakulär wirken sie. Wie zufällig aus dem Leben gegriffen, so Uta Weik, um dann auf Sockel gestellt und aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld herausgelöst in einen neuen Kontext zu gelangen. Den, der auf einen weltlichen Dialog im geistlichen Umfeld ausgerichtet ist.

Durch dieses Herausgelöst sein mache ihre Präsenz uns nervös. Plötzlich schauen wir genauer hin, was sich hinter dem Alltäglichen, das die Figuren an der Oberfläche darbieten, verbirgt. Sie wirken still und statisch, verschränken die Arme vor der Brust oder hinter dem Rücken. Schlagen die Beine sittsam übereinander oder strecken sie lasch aus. Bis auf „Sibylle“, die an einer Hand einen Boxhandschuh trägt, gibt es so gut wie keine Attribute. Ihre Haut ist hellgrau, ihre Kleidung dezent farbig. Geformt sind sie aus einem Gipsgemisch, Kunststoff oder Beton. Trotz dieser materialbedingten Schwere geben sie sich leicht. Ausgangspunkt sind Fotografien von Alltagssituationen. Die Namen verleihen ihnen eine gewisse Identität. Sie beginnt man leise abzutasten. Von außen nach innen. Von einem was man mag und was nicht, was gefällt und was einen am anderen auf die Palme bringt, um früher oder später bei sich selber anzukommen. Mit einer allfälligen Antwort auf die Frage nach Ablehnung und Annahme von Geschautem. Das vermitteln die Plastiken von Birgit Feil in einem geradezu hierfür geschaffenem Raum, der die notwendige Stille bietet.