IHK-Vollversammlung lässt kein gutes Haar an der aktuellen Corona-Politik

Die Vollversammlung der IHK Ulm hat in ihrer jüngsten Sitzung „deutliche Kritik“ an der Corona-Politik von Bund und Land geübt und diese mit klaren Forderungen nach Entschädigungen für die Wirtschaft verbunden.

Mit den zusätzlichen Verschärfungen des Corona-Gipfels am Donnerstag und der neuen Landesverordnung sieht die IHK eine weitere Zuspitzung der Lage.

Vorwurf: zu spät konkrete Pläne entworfen

Aus Sicht des Parlaments der regionalen Wirtschaft hat es die Politik zum wiederholten Male versäumt, rechtzeitig konkrete Pläne für eine erneute Corona-Welle zu entwerfen. Auch wurden Impfzentren geschlossen, anstatt das massive Boostern in die Wege zu leiten.

„Als Ergebnis werden nun nahezu wöchentlich immer neue Verschärfungen für die Wirtschaft beschlossen. Diese sorgen zusammen mit einem sich ständig ändernden und verwirrenden Maßnahmengeflecht für viel Frust und Unsicherheit bei Betrieben und deren Kunden. Unsere IHK-Beratungshotlines glühen“, sagt IHK-Präsident Jan Stefan Roell, der nicht in Frage stellt, das der beunruhigenden Entwicklung bei den Corona-Zahlen natürlich entgegengewirkt werden müsse.

„Die politischen Versäumnisse der letzten Monate können aber nicht einfach wieder auf den Schultern der Wirtschaft ausgetragen werden. Das ist nicht mehr hinnehmbar“, so Roell.

Hauptgeschäftsführerin: Manchen steht das Wasser bis zum Hals

Petra Engstler-Karrasch, die neue Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm ergänzt: „Bedauerlich ist, dass mit der Gastronomie, der Eventbranche, den körpernahen Dienstleistungen und großen Teilen des Einzelhandels gerade die Branchen von ausbleibenden Kunden und stornierten Aufträgen betroffen sind, die bereits in den vorherigen Wellen massiv durch Corona und damit verbundenen Beschränkungen in Mitleidenschaft gezogen wurden.“

Die Erfahrungen aus IHK-Beratungen sowie IHK-Befragungen würden zeigen, dass viele dieser Betriebe zusätzliche Belastungen kaum noch wegstecken können.

Es falle schwer, die Verschärfungen nachzuvollziehen

Die IHK verweist als Beispiel für solche Belastungen auf die neuen 2G- oder gar 2G Plus-Regelungen für einige der genannten Branchen – und dies größtenteils inzidenzunabhängig. Zudem nennt die Kammer auch die Kontrolle der Impf-, Genesenen- und Testnachweise von Kunden, bei der sich die Unternehmen ein amtliches Ausweisdokument im Original vorlegen lassen müssen, um zu überprüfen, ob der Kunde identisch ist mit dem ausgestellten Nachweis.

„Das Robert-Koch-Institut attestiert einigen der nun mit 2G-Regelungen belegten Branchen ein niedriges bis maximal moderates Infektionsrisiko. Insofern fällt es schwer, diese Verschärfungen nachzuvollziehen. Vor allem aber stößt es auf Unverständnis, warum nicht praktikablere Lösungen zum Einsatz kommen. Im Einzelhandel ist eine Begrenzung der Kundenzahl in Abhängigkeit der Ladengröße zum Beispiel deutlich einfacher zu handhaben“, zeigt Roell alternative Ansätze auf.

In Bayern sei es besser gelaufen

In Bayern wäre dies bisher für den gesamten Einzelhandel so praktiziert worden. Dabei wurde auch nicht zwischen Geschäften der Grundversorgung und dem anderen großen Teil des Einzelhandels unterschieden, wie das in Baden-Württemberg der Fall ist und nun auch bundesweit gelten soll.

„Diese Unterscheidung ist ohnehin nur schwer vorzunehmen und führt zu Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des Einzelhandels. Vor allem aber ist die Frequenz und Kundendichte in Mode- oder Möbelhäusern gering. Im zur Grundversorgung zählenden Lebensmittelgeschäft ist diese ungleich höher. Die 2G-Regelung greift somit zwar für große Teile der Handelsgeschäfte, nicht aber für große Teile des Kundenaufkommens im Handel“, sagt Roell.

Zum Schluss noch etwas Positives

Positiv sieht die IHK-Vollversammlung die angekündigten Maßnahmen, die direkt zu einer Beschleunigung und Erhöhung der Impfquote beitragen, da nur dies auf Dauer ein normales Wirtschaften sicherstellen könne. Auch die Verlängerung der Überbrückungshilfe III Plus und der Regelungen für das Kurzarbeitergeld bis Ende März 2022 werde begrüßt.

Beim Kurzarbeitergeld weist die IHK allerdings darauf hin, dass selbst die verlängerte Bezugsdauer von 24 Monaten mit einem Anhalten der Pandemie für manche Betriebe zum Problem werden könnte. Hier müsse somit rechtzeitig gegengesteuert werden.

„Bei der Überbrückungshilfe darf zudem nicht vergessen werden, dass nur ein Ausgleich in Abhängigkeit von den Fixkosten erfolgt. Das reicht bei immer neuen Corona-Beschränkungen auf Dauer selbst jahrelang gut geführten Unternehmen nicht zum Überleben. Wir brauchen somit weitere Nachbesserungen und dabei auch mehr Ehrlichkeit in der öffentlichen Debatte.“

IHK mahnt: Lockdown darf es nicht geben

Alleine der Begriff „Hilfen“ sei ja schon irreführend und suggeriere einen falschen Eindruck. Es gehe doch eigentlich um Entschädigungen für einen durch Corona-Regelungen verursachten Schaden, für den die betroffenen Unternehmen nichts können, fordert Roell.

Die Vollversammlung der IHK Ulm erinnert die Politik zudem an die vor einigen Wochen getroffene Zusage, es werde keinen Lockdown für die Wirtschaft mehr geben. „Wir nehmen die Politik hier beim Wort. Auch deswegen ist das jetzt herrschende, chaotische Geflecht an neuen und scharfen Regelungen zu überdenken oder zumindest ein adäquater Ausgleich zu schaffen. Denn für manche Branchen kommt das jetzt einem indirekten Zusperren gleich“, sagt Roell.