IHK und Handwerkskammer bekommen Geld für Integration

„ Die IHK Ostwürttemberg und Handwerkskammer Ulm erhalten Zuschüsse aus dem Kümmerer-Programm des Landes“, das teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack in einem Schreiben mit. Damit soll insbesondere die Integration auf dem Arbeitsmarkt unterstützt werden.

„Überall im Land fehlen Fachkräfte, ob in Handwerk, Pflege, Industrie, Gastronomie oder Betreuung. Deshalb ist es besonders wichtig die Zugewanderten schnell im Arbeitsmarkt zu integrieren“, erklärt Mack in dem Schreiben weiter. Er teilt mit, dass das Land die Integration von Zugewanderten in die Ausbildung mit 3,7 Millionen Euro unterstützt. „Dabei profitiert unsere Region mit zwei Förderungen: die Handwerkskammer Ulm erhält 81 600 Euro und die IHK Ostwürttemberg 102 000 Euro Zuschuss“, so Mack.

Als wirtschaftspolitischer Sprecher sieht Winfried Mack die Kammern als wichtige Kümmerer bei der Integration, um so den Fachkräftenachwuchs zu sichern. Zudem sei eine Ausbildung der beste Weg, um sich auch gesellschaftlich zu integrieren und die Sprache besser zu lernen. „Auch mit Blick auf die Menschen, die vor Putins Angriffskrieg aus der Ukraine geflüchtet sind, führt das Wirtschaftsministerium die Angebote, Unterstützungsstrukturen und Netzwerke fort“, betont der Landtagsabgeordnete, der in seinem Presseschreiben auch den bisherigen Erfolg des Kümmerer-Programms lobt: Seit 2015 konnten demnach über 3400 Teilnehmende eine Ausbildung beginnen.

„Wir können es uns nicht erlauben, auf die Zugewanderten als Arbeitskräfte zu verzichten. Dabei ist unsere Duale Ausbildung der beste Start für einen sicheren Arbeitsplatz und bietet natürlich zahlreiche Aufstiegschancen“, so Winfried Mack, der die Stärke Deutschlands darin sieht, dass es für jeden Abschluss auch einen Anschluss in der Weiterbildung gibt. Die Duale Ausbildung biete laut Mack einen enormen Vorteil, denn „die Auszubildenden werden sehr gut von den Betrieben, den Kammern und in der Berufsschule betreut. Dieser Dreiklang ermöglicht die besten Chancen auf eine erfolgreiche Ausbildung!“, heißt es in der Mitteilung abschließend.