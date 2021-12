IHK: Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung benennt viele Themen, die für die regionalen Unternehmen wichtig sind – duale Ausbildung, Weiterbildung und Gewinnung ausländischer Fachkräfte

Alarmierende 70 Prozent der befragten regionalen Unternehmen können derzeit offene Stellen im Unternehmen nicht besetzen, weil sie die passenden Fachkräfte nicht finden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) von Ende September. „Der Fachkräftemangel ist damit das größte Risiko für die weitere Geschäftsentwicklung der Unternehmen in der Region“, erklärt IHK-Präsident Martin Buck in einer Mitteilung an die Medien. Nur 13 Prozent der Unternehmen gaben demnach an, keine Probleme bei der Stellenbesetzung zu haben.

„Wir setzen auf das Versprechen der neuen Regierung, das Thema Qualifikation und Zuwanderung von Fachkräften ganz oben auf die Agenda zu setzen“, betont Buck. Ein zentraler Baustein werde hier die Stärkung der dualen Ausbildung sein. Aus Sicht der IHK sind die seitens der Bundesregierung geplanten Investitionen in die berufsbildenden Schulen, die Stärkung der Berufsorientierung und die Hebung weiterer Fachkräftepotenziale über Qualifizierungsmaßnahmen und gezielte Fördermöglichkeiten richtige Schritte.

Gefragt nach dem benötigten Qualifikationsniveau gaben drei Viertel aller im Rahmen der Herbstumfrage adressierten Unternehmen an, Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung zu suchen. In der Industrie sind es sogar 80 Prozent. Etwas mehr als ein Drittel sucht zusätzlich oder alternativ Menschen, die auf ihre Ausbildung noch einen Weiterbildungsabschluss draufgesattelt haben. „Das zeigt, dass die duale Ausbildung auch für unsere Region der wichtigste Baustein in der beruflichen Bildung ist“, erklärt Buck.

Auch die Weiterbildung nehme laut Buck in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung einen immer stärkeren Stellenwert im Arbeitsleben ein. „Es ist richtig, dass die künftige Bundesregierung das lebenslange Lernen fördert, das Aufstiegs-BAföG ausbaut und die Erwachsenenbildung stärken möchte.“ Darüber hinaus werden auch die Steigerung der Arbeitgeber-Attraktivität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als wichtige Hebel im Wettbewerb um die Fachkräfte seitens der Wirtschaft benannt. „Auch hier sehen wir gute Ansätze im Koalitionsvertrag und ohne diesen Baustein wird das Gesamtkonzept nicht tragen“, betont Buck, „dazu gehören auch eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und ein Umdenken in Bezug auf steuerliche Anreizsysteme für die Familien.“

Die Unternehmen rechnen laut Buck ohnehin nicht damit, ihre Fachkräfte alle im Inland rekrutieren zu können. 40 Prozent setzen auf ausländische Fachkräfte, im Bereich der Hotel- und Gastronomieberufe ist es sogar jeder zweite Betrieb. „Daher unterstützen wir die geplanten Erleichterungen bei der Einwanderung von Fachkräften“, führt der IHK-Präsident aus, „und auch aus anderen Gründen in unser Land gekommene Menschen sollten schnell und unbürokratisch am Arbeitsmarkt teilnehmen können.“

Immerhin 30 Prozent der Betriebe sind laut IHK-Umfrage auf der Suche nach Menschen ohne Ausbildung, um Helfertätigkeiten zu besetzen. Auch hier gibt es Lösungsmöglichkeiten der dualen Ausbildung: das Instrument der Teilqualifikationen. Dabei wird zunächst nur ein Teil der Ausbildung vermittelt. Durchläuft man mehrere Module erfolgreich, kann auch auf diesem Weg ein regulärer Ausbildungsabschluss erreicht werden. Derzeit gibt es bei den IHK-Berufen der Region Bodensee-Oberschwaben Teilqualifikationen in den Bereichen Logistik, Gastronomie und Handel.