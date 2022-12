IHK freut sich über fünf Landesbeste in ihren Ausbildungsgängen

Fünf IHK-Absolventen – Dennis Schwarz (Foto: IHK) von Rolls-Royce-Solutions in Friedrichshafen, Thomas Sauerborn vom Liebenau Bildungswerk in Ravensburg, Felix Schuster von Naturkost Übelhör in Leutkirch, Florian Rumpel von der Zollern GmbH und Co. KG in Sigmaringendorf und Jan Schlageter von Werz Vakuum Wärmebehandlung in Gammertingen – aus der Region Bodensee-Oberschwaben sind die Besten in ihrem Beruf. Zum Jahresende wurden in Baden-Württemberg die 118 Landesbesten in ihren IHK-Ausbildungsgängen ermittelt, von denen fünf aus der Region Bodensee-Oberschwaben kommen. IHK-Präsident Martin Buck und Markus Brunnbauer, IHK-Bereichsleiter Ausbildung, überreichten ihnen hierfür im Rahmen eines kleinen Festakts Ehrenurkunden.

„Wir gratulieren ihnen zu ihrem besonderen Erfolg und wir sind stolz darauf, gleich fünf Landesbeste in der Region zu haben“, stellte Martin Buck fest. „Das ist absolut über dem Durchschnitt. Hier sieht man die hohe Qualität der dualen Ausbildung in der Region und insbesondere in ihren Betrieben.“ Er lobte: „Auch während Corona lief die Ausbildung weiter, es gab fast keine Verzögerungen bei den Abschlüssen. Das Zusammenspiel der beiden Partner Betrieb und Berufsschule hat perfekt funktioniert.“

Trotz der besonderen Herausforderungen durch die Corona-Lage konnten alle 3.114 IHK-Auszubildenden ihre Abschlussprüfung ablegen. 96 Prozent von ihnen haben bestanden. Von diesen 2.989 konnte die IHK 137 als Preisträgerinnen und Preisträger auszeichnen. Sie haben ihre Prüfung mit „sehr gut“ bestanden, also mit mindestens 92 von 100 möglichen Punkten, und gehören damit bereits zu den besten 4,6 Prozent ihres Jahrgangs. Fünf Preisträger sind darüber hinaus nun als Landesbeste in ihrem Beruf ausgezeichnet worden.