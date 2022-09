IHK fordert konkrete Maßnahmen in der Energiekrise

Die deutschen Industrie- und Handelskammern fordern konkrete Maßnahmen in der Energiekrise. Auch die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) unterstützt zentrale Positionen aus der Resolution.

Die deutschen Industrie- und Handelskammern verabschiedeten im Rahmen der Vollversammlungssitzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages mit großer Mehrheit eine Resolution zur aktuellen Energiekrise. Darin fordern sie gezielte Schritte, die die deutsche Wirtschaft entlasten und unterstützen sollen. Dazu Dr. Sönke Voss, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben: „Ein Bestandteil der Strategie der Politik muss es sein, jetzt alle Wege, wie man Energie erzeugen kann, auch zu nutzen. Die von der DIHK-Vollversammlung jüngst beschlossene Resolution schließt hier auch Kohle- und Ölkraftwerke ein. Ebenso wird darin ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis zum Ende der Krise gefordert. So können der Gasverbrauch zur Stromgewinnung reduziert und vor allem im Winter ein stabiles Netz und die Versorgung aller Verbraucher mit bezahlbarem Strom gesichert werden.“

Auch die CO2-Steuer als zusätzlicher Kostentreiber für Unternehmen müsse nun ausgesetzt werden. „Mittel- und langfristig helfen nur der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Vollendung der Energiewende. Die Entwicklung wird aktuell aber auch von mangelnden Netzkapazitäten ausgebremst. Die notwendigen neuen Leitungen müssen jetzt dringend gebaut werden. Auch wenn sie zum Teil unpopulär sind. Unabhängig davon bedarf es nun dringend gezielter Hilfsinstrumente für Unternehmen, die infolge der Preissteigerungen im Bereich Energie in existentielle Not geraten sind.“

Immer mehr Unternehmen erhalten außerdem aktuell keine neuen Angebote für die Belieferung mit Strom oder Gas mehr. Im Gegensatz zu Privathaushalten werden diese allerdings nicht von einem Grundversorger aufgefangen, sondern stehen vor der Abschaltung. „Das Recht auf Ersatzversorgung muss auch für Unternehmen gelten“, so Voss. Ergänzend solle auch die KfW entsprechende Kredite ausweiten und vereinfachen, um Stromhändlern zu ermöglichen, die Sicherheiten für langfristige Stromverträge am Markt wieder leisten zu können. „Die dafür erforderlichen Summen sind zum Teil um das Zehnfache gestiegen. Viele Versorger können daher selbst gerade gar keine Termingeschäfte am Strommarkt mehr tätigen, weil die Liquidität fehlt. Diese Kredite können da unterstützen.“