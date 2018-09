28 Auszubildende aus dem Landkreis Ravensburg

sind in Weingarten von der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) als beste Auszubildenden der Region aus der Abschlussprüfung Sommer 2018 geehrt worden. Insgesamt waren es 50 Preisträger aus der Region Bodensee-Oberschwaben (IHK). Unter den Geehrten waren auch die Bad Waldseer Frank Grolik, Lisa Schwenninger und Thomas Adam.

IHK-Vollversammlungsmitglied Stefanie Reich lobte die besten von insgesamt 1656 Prüflingen für deren hervorragende Leistung. Neben den Preisträgern selbst zählten Vertreter der Ausbildungsbetriebe und der Beruflichen Schulen sowie Angehörige zu den Gästen der Feierstunde.

IHK-Preisträger wird man, wenn man die Abschlussprüfung mit der Note „sehr-gut“ abschließt beziehungsweise mindestens 92 von 100 Punkten erreicht. Die Besten eines Berufsbildes haben darüber hinaus die Chance, Landes- oder gar Bundesbeste zu werden. Von den 1656 IHK-Prüflingen haben 1565 die Abschlussprüfung bestanden, was einer Bestehensquote von 95 Prozent entspricht. An die Preisträger erging der Appell, sich für die IHK-Begabtenförderung zu bewerben. Damit wird berufsbegleitende Weiterbildung unterstützt.

Insgesamt gab es in der Winterprüfung 50 Preisträger. Diese kommen aus 19 unterschiedlichen Berufen, 37 Unternehmen und 18 verschiedenen Schulen. Am stärksten vertreten sind die Auszubildenden der Industriemechaniker mit 13 Preisträgern, gefolgt von den Kaufleuten im Einzelhandel mit sieben Preisträgern. In dem Beruf Mechatroniker gab es sechs Preisträger und als Industriekaufleute haben vier Preisträger abgeschlossen.

Zu den ausgezeichneten gehören auch Frank Grolik aus Bad Waldsee, Industriemechaniker, Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Quantum Gesellschaft für berufliche Bildung mbH sowie Lisa Schwenninger aus Bad Waldsee, Kauffrau im Einzelhandel, Versandhaus Walz, und Thomas Adam aus Bad Waldsee, Pharmakant, Vetter Pharma-Fertigung.

Auch in diesem Jahr wurde von der „Elfi und Werner Spaeth Stiftung Ravensburg“ an drei Absolventen ein Sonderpreis der kaufmännischen Berufe ausgelobt. Als Rahmenprogramm trat der Gedächtnistrainer Gregor Staub auf.