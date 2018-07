IHK Bodensee-Oberschwaben wählt neue Vollversammlung

Bodenseekreis (sz) - Die Unternehmen aus Industrie, Handel und Gewerbe der Region Bodensee-Oberschwaben haben ihre Vertreter für die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) gewählt. Insgesamt 75 Kandidaten hatten sich um die 45 Sitze in den Wahlgruppen Industrie, Dienstleistungen, Handel, Kreditinstitute, Gastronomie und Hotellerie, Vermittlergewerbe sowie Energie beworben.

„Die Wahl verlief ordnungsgemäß und reibungslos“, sagt Jürgen Schmidt, Vorsitzender des IHK-Wahlausschusses, laut einer Pressemitteilung der IHK. 3305 Unternehmen beteiligten sich an der Wahl der Vollversammlung, die alle fünf Jahre neu besetzt wird. Die Wahlbeteiligung lag mit 9,5 Prozent knapp unter dem Wert der Wahl im Jahr 2013 mit noch deutlich weniger wahlberechtigten Unternehmen. Zur Wahl aufgerufen waren 34 709 IHK-Mitgliedsbetriebe. Die Erfahrung aus vorangegangenen Wahlen zeige, so Schmidt, dass die Wahlbeteiligung in der Regel mit der Rechtsform und der Größe der Unternehmen korreliere: „Bei den rund 71 Prozent Kleingewerbetreibenden, die zu einem hohen Anteil beitragsbefreit sind, liegt die Wahlbeteiligung traditionell sehr niedrig. Bei Unternehmen ab 500 Beschäftigten liegt sie bei 35,0 Prozent.“ IHK-Hauptgeschäftsführer Professor Peter Jany sagt dazu: „Wir hätten uns eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht, aber im nationalen Vergleich liegen wir hier im guten Mittelfeld.“

Von den 45 Gewählten ziehen 26 erfahrene und 19 neue Vollversammlungsmitglieder in das regionale „Parlament der Wirtschaft“ ein. Neun der 45 Sitze werden von Frauen besetzt.

Die neue Vollversammlung trat am Mittwoch zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Neben dem Amt des scheidenden IHK-Präsidenten Heinrich Grieshaber (Grieshaber Logistik GmbH, Weingarten) stand auch die Besetzung der bis zu sechs Vizepräsidenten an. Zuletzt waren dies: Martin Buck (ifm stiftung, Tettnang), Michael Grossmann (Fritz Grossmann KG, Friedrichshafen), Markus Kleiner (Heinz-Dieter Schunk GmbH & Co. Spanntechnik KG, Mengen), Klaus Rudolph, Anne Schmieder (Schmieder GmbH, Fronreute) und Ralph Winterhalter (Winterhalter Gastronom GmbH, Meckenbeuren).

„Ich gratuliere allen Gewählten und freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir befinden uns auch wirtschaftlich gesehen in einer Zeit mit großen Umbrüchen und Unsicherheiten. Eine starke Interessenvertretung der regionalen Wirtschaft ist ein wichtiges Fundament eines erfolgreichen Standorts. Da gibt es viel zu tun in den kommenden fünf Jahren. Ich danke aber ausdrücklich allen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für dieses IHK-Ehrenamt beworben haben. Ich kann Sie nur bitten, sich in die IHK-Arbeit einzubringen. Sie sind herzlich willkommen“, so Jany.