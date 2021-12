IHK bietet „virtuelle Ausbildungsmesse“ an

Viele Schülerinnen und Schüler befinden sich derzeit in den Abschlussklassen und stehen vor der Berufswahlentscheidung. Aufgrund der Pandemie können sie aber nur sehr schwer auf Berufsorientierungsangebote zurückgreifen, Praktika absolvieren oder Ausbildungsmessen besuchen. So wurde die große Bildungsmesse im kommenden Frühjahr in Ulm wegen Corona abgesagt.

Damit junge Menschen und Unternehmen auch in Zeiten von Corona zusammenfinden, hat die IHK Ulm eine „virtuelle Ausbildungsmesse“ ins Leben gerufen.

Die Webseite www.ulm.ihk-ausbildungsmesse.de bietet Jugendlichen, die eine Ausbildungsplatz oder ein duales Studium suchen, einen Überblick über Ausbildungsunternehmen in der Region. Innerhalb der Messe haben sie die Möglichkeit, sich wie auf virtuellen Ständen zu bewegen. Dabei erhalten sie Informationen über Unternehmen und deren Angebote. Wer sein Wunschunternehmen gefunden hat, kann seine Bewerbung über einen Bewerbungslink direkt an das Unternehmen schicken. Auch für Studienzweifler sei ist diese Internetseite ein „gutes Tool“.

Die virtuelle Ausbildungsmesse ist sieben Tage die Woche rund um die Uhr sowohl am PC als auch unterwegs auf dem Smartphone verfügbar. Innerhalb der Messehalle gibt es einen „Livestream“ sowie eine „Bühne“, auf der zukünftig tagesaktuelle Berufsorientierungsangebote der Ausbildungsunternehmen dargestellt sind. Die virtuelle Ausbildungsmesse biete auch Lehrkräften innerhalb der Berufsorientierung einen Überblick über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der IHK Region Ulm, Biberach und dem Alb-Donau-Kreis. Gleichzeitig sei dieses Tool für Eltern eine Möglichkeit zur Information bei der Unterstützung ihrer Kinder im Berufsorientierungsprozess.