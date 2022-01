IG Metall mit einem Mitgliederrekord

Die IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben konnte auch für das Jahr 2021 einen starken Mitgliederzuwachs verzeichnen, wie sie in einer Pressemeldung mitteilt. Mit zum Jahresende 16 504 Mitgliedern könne sich die Organisation über einen neuen Mitgliederrekord in der Region freuen. Insgesamt schlossen sich 1592 Mitglieder neu der IG Metall an. Diese Entwicklung sei auf mehre Umstände zurückzuführen. Die IG Metall leiste vermehrt Unterstützung bei Betriebsratsgründungen in unterschiedlichen Branchen. Beispielsweise seien in Firmen wie LTS in Tettnang, Jäckle & Ess in Bad Waldsee, Avira in Tettnang im vergangen Jahr Betriebsratswahlen durchgeführt oder Betriebsratswahlen bereits eingeleitet worde, wie bei der Firma Blum Novotest in Grünkraut.

Die Gewerkschaft gehe damit gestärkt in die Tarifrunde 2022: „Für die nächste Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie im Herbst fühlen wir uns gestärkt. Mit dem Rückenwind der vielen neuen Mitglieder werden wir sicher das Thema Entgeltentwicklung fest in den Blick nehmen“, so Helene Sommer, erste Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen –Oberschwaben.

Frederic Striegler, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall in der Region, stellte für das kommende Jahr in Aussicht „Die Transformation unserer Industrie setzt Arbeitsplätze unter Druck. Wir werden in den Betrieben in der Region dafür streiten, dass dieser Wandel mit und nicht gegen die Beschäftigten geschieht. Die IG Metall ist mit der Konzentration auf die eigene Stärke auf dem richtigen Weg. Wir sind eine durchsetzungsfähige Organisation. Dass dies so bleibt hängt entscheidend von unserer Mitgliederstärke ab. Mit diesem erneuten Mitgliederrekord blicken wir natürlich optimistisch auf die bevorstehenden Herausforderungen.“

Gemäß Betriebsverfassungsgesetz gelte: „In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen, wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann ein Betriebsrat gewählt werden.“ Dies bedeute allerdings nur, dass die Möglichkeit zur Wahl bestehe und der Gesetzgeber die Gründung eines Betriebsrats für sinnvoll erachte. Der Betriebsrat habe die gesetzliche Aufgabe, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor dem Arbeitgeber zu vertreten, wie es weiter heißt. Die Initiative könne von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen oder von der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft ergriffen werden.

Die IG Metall unterstütze Belegschaften bei der Gründung von Betriebsratsgremien in den Branchen Textil, IT, Holz- und Kunststoffindustrie, Metall- und Elektroindustrie und im Handwerk.