IG Metall Albstadt ehrt langjährige Mitglieder

Der erste Bevollmächtigte der IG Metall Albstadt, Michael Föst, hat zur Jubilarfeier nach Stetten a.k.M. eingeladen. Geboten wurde laut Pressemitteilung ein Rahmenprogramm mit der Band Music XXL aus Trossingen, einem Buffet und Gesprächen.

Insgesamt ehrte Michael Föst an diesem Tag 74 der insgesamt 463 Jubilare in diesem Jahr für ihre 75-, 70-, 65-, 60-, 50-, 40- und 25-jährige Mitgliedschaft. Der erste Bevollmächtigte unterstrich, dass die langjährigen Mitglieder weder an Unterstützung, noch an Kampfeswillen eingebüßt hätten und Seite an Seite mit ihren Kollegen für die Forderungen der IG Metall einstehen würden. Dies zeige sich ganz besonders wieder einmal in der jetzigen Tarifrunde in schwierigen Zeiten.