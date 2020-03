IG Bau fordert mehr Geld für Bauarbeiter im Kreis

Vom derzeitigen Boom der Baubranche sollen auch die 3240 Bauarbeiter im Landkreis Ravensburg profitieren. Für sie fordert die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) laut Pressemitteilung in der anstehenden Tarifrunde ein Lohnplus von 6,8 Prozent – mindestens aber 230 Euro mehr im Monat. Für Azubis soll es 100 Euro mehr pro Monat geben. Außerdem verlangt die IG Bau in der bevorstehenden Verhandlungsrunde, dass lange Fahrzeiten zur Baustelle bezahlt werden. Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern beginnen am 19. März in Berlin.

Hier soll es vor allem um die Bezahlung der Pendelei gehen: „Bauarbeiter verbringen teils mehrere Stunden am Tag im Auto, um zur Baustelle und zurückzukommen. Das ist verlorene Lebenszeit. Dabei wechseln die Baustellen ständig. Bauleute können sich, anders als die meisten Pendler, vorher nicht auf den nächsten Einsatzort einstellen“, sagt Carsten Burckhardt, der für die IG Bau die Verhandlungen führt. In der Tarifrunde will die Gewerkschaft deshalb erstmals eine generelle Entschädigung der sogenannten Wegezeiten durchsetzen.