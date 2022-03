ifm erneut als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ zertifiziert

Das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ gibt ihnen eine zuverlässige und neutrale Orientierungshilfe. Zum achten Mal in Folge erhält ifm in diesem Jahr für seine hervorragende Ausbildungsqualität das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. Das teilt das Untgernehmen mit.

In einer anonymen Befragung beantworten die Azubis rund 100 detaillierte Fragen zur Qualität ihrer Ausbildung. Themen waren beispielsweise die Ausbildungsinhalte, der Umgang mit den Azubis im Betrieb oder die Zukunftschancen. Für das Gütesiegel werden zusätzlich mit den Personalverantwortlichen Kennzahlen erhoben, wie die Anzahl der übernommenen Auszubildenden und die Höhe der Abbrecherquote. „Durch die Kombination dieser Kennzahlen mit der Beurteilung der Azubis erhalten Jugendliche eine verlässliche Auskunft darüber, wie gut ein Ausbildungsbetrieb tatsächlich ist“, sagt Wirtschaftspsychologin Judith Grefe von der „ertragswerkstatt“, die die Vergabe des Siegels betreut.

Anja Messnarz, Ausbildungsleiterin am Bodensee ist es wichtig, „jungen Menschen in der Region die Chance zu geben, eine gute Ausbildung in ihrem Wunsch-Beruf zu ermöglichen“. Natürlich profitiere dabei auch ifm, indem qualifizierte Nachwuchskräfte ausgebildet, entwickelt und möglichst langfristig an das Unternehmen gebunden werden, heißt es in einer Medienmitteilung der ifm-Unternehmensgruppe.

Das besondere an der Ausbildung bei ifm ist nach Auskunft des Unternehmens der familiäre Umgang und die Gemeinschaft unter den Auszubildenden sowie die in der Regel unbefristete Übernahme. „Wir bilden aktuell insgesamt 146 Auszubildende und duale Studenten an den Standorten Bodensee, Siegen und Essen aus“, sagte Christian Schmid, Ausbildungsleiter für den Standort Essen.