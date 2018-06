IFA startet mit Hoffnung auf neue Technik und Vernetzung

Berlin (dpa) - Die Elektronikbranche will zur Funkausstellung IFA mit neuer Technik das schwächelnde Geschäft wiederbeleben. Die Hoffnungsträger sind Fernsehgeräte mit vierfacher HD-Auflösung und der Trend zur Vernetzung aller Geräte. Die deutschen Hausgeräte-Hersteller kündigten leichte Preiserhöhungen an. Am Abend wartete Samsung in Berlin mit einer Weltpremiere auf: Die Südkoreaner zeigten erstmals ihre Daten-Uhr Galaxy Gear. Samsung betritt damit vor dem schärfsten Rivalen Apple den Markt für Daten-Uhren.