Idylle und Bio-Gemüse: Schrebergärten wieder in Mode

Berlin/Hamburg (dpa/tmn) - Salatpflänzchen ziehen, Tomaten ausgeizen und sorgsam die Blumenrabatten gießen: Das ist das klischeehafte Bild eines typischen Schrebergärtners.

Und doch finden immer mehr junge Menschen Gefallen an dem Gedanken, am Wochenende im Sommer zu gärtnern, danach den Grill anzuwerfen und bei einem kühlen Getränk zu entspannen. Die Stereotypen von giftigen Nachbarn und kitschigen Gartenzwergen seien längst überholt, sagt der Buchautor Stefan Leppert aus Münster, der sich zwei Sommer lang in deutschen Schrebergärten umgesehen hat: „Spießer gibt es in Kleingartenanlagen auch nicht mehr als anderswo.“

Das Klientel hat sich verändert. „45 Prozent aller Neuverpachtungen gingen in den vergangenen fünf Jahren an Familien mit Kindern“, sagt Thomas Wagner vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde in Berlin. Und 64 Prozent aller Pächter, die seit dem Jahr 2000 einen Garten übernommen haben, seien jünger als 55 Jahre.

Wer einen Schrebergarten sucht, dem rät Wagner, sich an einen Kleingärtnerverein oder den Regional- beziehungsweise Stadtverband der Kleingärtner zu wenden. Auch ein Blick in die Tageszeitung, in Gartenzeitschriften, ans schwarze Brett im Supermarkt oder ins Internet kann helfen. „Der Pachtpreis beträgt je nach Standort zwischen 10 und 90 Cent pro Quadratmeter“, sagt Wagner. Die Höhe der Pacht bestimmt die Stadt. Ein gepflegter Kleingarten mit Laube kann zwischen 1000 und 7000 Euro Ablösesumme kosten. Grundstücke, die längere Zeit ungenutzt waren, sind entsprechend günstiger.

„Bevor jemand einen Garten pachten kann, muss er zunächst dem entsprechenden Kleingartenverein beitreten“, erklärt Wagner. Dabei unterzeichnet der Pächter auch die Gartenordnung des Vereins. Er verpflichtet sich damit unter anderem zur kleingärtnerischen Nutzung des Gartens unter Berücksichtigung von Natur- und Umweltschutz. „Wer nur Rasen säen und seine Tage auf der Hollywoodschaukel verbringen will, hat keine Chance“, warnt Wagner. Auf einem Drittel der Fläche müssten Obst und Gemüse angebaut werden. Zu den Rechten und Pflichten zählen außerdem die Verrichtung einer Mindestzahl gemeinnütziger Stunden pro Jahr, in denen die von allen Vereinsmitgliedern genutzten Anlagen gepflegt werden.

„Vor den Reglementierungen des Bundeskleingartengesetzes oder der Gartenordnung haben viele Interessenten Angst“, hat Leppert festgestellt. Dabei seien die Gesetze vor allem dafür da, die Kleingärtner zu schützen, erklärt Dirk Sielmann, Geschäftsführer des Landesbunds der Gartenfreunde in Hamburg. So sei die Pacht sehr günstig und gebe jedem die Möglichkeit, ein Stück Natur zu bewirtschaften. Mit Kosten von gut 400 Euro jährlich müssen Pächter insgesamt rechnen, sagt Wagner.

In der Regel sind die einzelnen Parzellen in der Schrebergartenanlage nicht größer als 400 Quadratmeter. Die dazugehörige Laube darf inklusive überdachter Außenfläche maximal 24 Quadratmeter umfassen. Übernachtungen in der Laube während der Sommerferien und an den Wochenenden sind laut Bundesverband Deutscher Gartenfreunde gestattet. Allerdings darf die Laube keinen dauerhaften Wohncharakter besitzen.

Wasser- und Stromanschlüsse sind in vielen Kleingartenanlagen erlaubt. Gas und Kanalisation dagegen nicht, ebenso wenig wie Satellitenschüsseln und Telefonanschlüsse. Grillen ist gestattet, Lagerfeuer nicht. Kleintiere wie Hund und Kaninchen dürfen zwar mitgebracht, aber nicht im Garten gehalten werden. Wichtig ist auch, dass der Garten vom Weg aus einsehbar bleibt.

Literatur: Stefan Leppert: „Paradies mit Laube. Das Buch über Deutschlands Schrebergärten.“ DVA München 2009, 19,95 Euro. ISBN 978-3-421-03689-6

