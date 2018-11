Ideen sammeln für die Traumhochzeit

Am 10. und 11. November präsentiert die Hochzeit & Event im Messequartier Dornbirn angehenden Brautleuten wieder alles, was für den schönsten Tag des Lebens benötigt wird, wie der Messeveranstalter in seiner Anündigung schreibt.

Die Hochzeit & Event soll „ein wahres Hochzeitsparadies für Heiratsfreudige werden“ und liefert wertvolle Unterstützung für die Planung und ideale Vorbereitung des großen Tages.

In einem laut Mitteilung „einzigartigen Ambiente“ präsentieren sich „die wichtigsten Partner, die für ein gelungenes Fest benötigt werden: Anbieter von eleganter Braut- und Festtagsmode, Oldtimer-Services, Hochzeitslocations, Juweliere, Tanzschulen, Dekorationsprofis oder Caterer“.

Neben vielen Inspirationen, Ideen, Produkten und Dienstleistungen runden tägliche Modeschauen, Livemusik und ein tolles Gewinnspiel den festlichen Rahmen ab. Projektleiterin Mirjam Hollenstein zufrieden: „Das Thema Hochzeit ist nach wie vor en vogue – wir sind bereits seit Langem ausgebucht. Rund 70 Aussteller offerieren heuer auf einer vergrößerten Fläche alles, was die Hochzeit zur Traumhochzeit werden lässt. Die Messe Dornbirn schafft rings um das Thema Hochzeitsfest eine exklusive Erlebniswelt für Gäste wie Aussteller.“

Dreimal täglich Modeschau

Empfangen werden die Besucher auf dem roten Teppich. An stilvoll gestalteten Ständen und in entspannter Atmosphäre erhalten sie einen vollständigen Überblick über alle hochzeitsrelevanten Angebote. Die Modeschau von Nouba Events wird täglich um 11, 13 und 15 Uhr die aktuellen Brautmodetrends zeigen.

Ob die eigene Feier klassisch, leger, hip oder elegant werden soll: Für die individuelle Gestaltung einer unvergesslichen Feier sind die richtigen Partner auf der Hochzeit & Event zu finden. Im Foyer spielen Live-Bands ihr stimmungsvolles Repertoire, gleichzeitig sind auch Ideen für Aktivitäten rund um den Polterabend erhältlich.

Übrigens: Paare können die Messe zu vergünstigten Konditionen besuchen.