Ideen für Planung der eigenen Gartenschau

Erfrischend, grenzenlos, gartenreich – so beschreibt sich die Landesgartenschau (LGS) in Überlingen, die Ende April ihre Tore für die Außenbereiche öffnen durfte. Wann die ersten Hallenschauen, Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden können, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Uschi App, Garten- und Landschaftsbau-Unternehmerin aus Unlingen, begleitet als stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. die Entstehungsgeschichte dieser Gartenschau seit Anbeginn der Planungsphase als Mitglied des Aufsichtsrats der LGS Überlingen.

Frau App, was ist für Sie in Überlingen besonders sehenswert?

Bei dieser Gartenschau sollte man keinen der insgesamt fünf Ausstellungsbereiche verpassen. Hier hat jeder seinen ganz speziellen Charme. Vom Rosennobelgarten bis hin zum Uferpark ist diese Gartenschau ein Hochgenuss. Diese Anlage begeistert Jung und Alt. Da bin ich mir sicher, denn es ist für jeden etwas dabei – riesige Schaukeln im Uferpark, eine Strandbar, Spielplätze für alle Altersgruppen, eine Außenbibliothek, gewachsene Gartenhistorie, ausgewählte Staudenpflanzungen und ein farblich beeindruckender Wechselflor. Der sorgt für die dringend notwendigen Farbtupfer in unserem mittlerweile grauen Corona-Alltag.

Am Ufer des Bodensees flanieren, die Blicke in die Weite schweifen lassen, die noch schneebedeckten Berge als Hintergrundkulisse bewundern, Garteninspirationen sammeln oder auch die wunderschönen Details einzigartiger Blüten betrachten, das ist hier alles möglich. Zudem laden viele Sitzgelegenheiten zum Ausruhen und auf sich wirken lassen ein. Was man bei Gartenschauen zudem immer im Blick haben sollte, ist, dass durch dieses Event viel Bleibendes und wertvolles Grün für zukünftige Generationen geschaffen wird. Überlingen wird hiervon noch über Jahrzehnte hinaus profitieren. Gartenschauen erhöhen definitiv die Lebensqualität für die Bewohner.

Was erwartet die Besucher?

Neben den neun Villengärten gibt es zum ersten Mal in der Geschichte der baden-württembergischen Landesgartenschauen auch vier schwimmende Gärten, die über einen Holzsteg mit dem Ufer verbunden sind. Das ist schon ziemlich spektakulär und ein echtes Besucherhighlight, das die Landschaftsgärtner aus 13 Betrieben zusammen mit dem Ideengeber und Planer Herbert Dreiseitl aus Überlingen sowie der Gartenschau GmbH entwickelt haben. Die Verschmelzung zweier Inseln durch eine fließende moderne Gestaltung zum Symbol der Unendlichkeit, der liegenden Acht, spenden zusammen mit bizzaren Solitärgehölzen und einem raffinierten Wasserspiel Gelassenheit und Energie. Ein Sitzelement in Loopingform und harmonischen Geländemodellierungen verführen zum Tagträumen und Loslassen zwischen luftigen Staudenpflanzungen inmitten der Seebrise. Die verschiedenartigen Möglichkeiten der Verwendbarkeit einzelner Elemente ist das Thema der dritten Insel. Den Kreislauf des Wassers führt der vierte Inselgarten beeindruckend vor Augen.

Bekommt der Besucher Inspiration für den eigenen Garten?

Die 13 Gärten zeigen das riesige Ideenspektrum, das einem bei der eigenen Gartenplanung zur Verfügung steht. Pools, Wasserspiele, Outdoorküchen, ein Garten-Spa, moderne Pergolen aus Holz, Glas und Stahl sowie besondere Gehölze und neue Materialien wecken Wünsche. Die Besucher entdecken auch die verschiedenen Stil- und Spielarten, die in Gärten umsetzbar sind. Formales, modernes, sinnliches und romantisches Gartendesign finden sich hier in blütenreicher Pracht. So lassen sich schnell die persönlichen Vorlieben herausfinden.

Welcher Garten ist Ihr persönlicher Favorit?

Oh, diese Frage lässt sich für mich nicht mit einem Garten beantworten, da ich die fachlich hochwertige Arbeit der beteiligten Garten- und Landschaftsbauunternehmen insgesamt sehr schätze. Deshalb überlassen wir das auch dem Publikum, ihren Lieblingsgarten auszuwählen und das entsprechende Kreuz auf unserer Gewinnspielkarte am Treffpunkt Grün zu setzen. Zu gewinnen gibt es Gartenberatungen, Gartenpflege, Pflanzengutscheine sowie tolle Sachpreise.

Was erwarten Sie sich von dieser Gartenschau?

Wir Landschaftsgärtner möchten die Besucher mit unseren Gärten inspirieren und aufzeigen, wie herrlich das eigene Grün vor der Terrassentür mit einer professionellen Gestaltung und Ausführung aussehen kann. Der Garten war noch nie so wertvoll wie in Zeiten mit Ausgangssperren und anderweitigen Beschränkungen. Das haben bereits viele Menschen begriffen – die Ideen für die Umsetzung liefern wir Landschaftsgärtner in Überlingen.

Können sich die Riedlinger Ideen für die eigene Gartenschau holen?

Nachdem Riedlingen im Jahr 2035 selbst Gastgeber einer Gartenschau ist, kann ich nur an alle Bürgerinnen und Bürger sowie Zuständigen appellieren, sich die Ausstellungsbereiche in Überlingen auf jeden Fall anzusehen. Das ist sicherlich sehr wertvoll für die anstehende Planung dieses großen und einzigartigen Events.