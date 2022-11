„Ich habe ein zweites Leben“

Werner Fleig trägt eine Maske – doch an seinen leuchtenden Augen sieht man, dass er lächelt. Der 67-Jährige macht Witze, berichtet, dass er wieder regelmäßig musiziert, strahlt Ruhe und Ausgeglichenheit aus. Der Tennenbronner ist zurück im Leben und genießt es sichtlich. Denn für ihn ist es nicht selbstverständlich: Noch am Anfang des Jahres, gerade mal sechs Wochen nach dem Schlaganfall, stand Werner Fleig wegen einer Coronavirus-Infektion buchstäblich an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Von seiner Geschichte berichtet die Helios Klinik Rottweil in einem Schreiben.

Nach einem extrem schweren Verlauf – Wiederbelebung und Organeversagen inklusive – hat er langsam wieder zurück ins Leben gefunden. Mit 67 Jahren musste er neu lernen, zu atmen, zu schlucken, zu sitzen und zu laufen. Immer an seiner Seite, monatelang: seine Frau Annette. Sie erzählt an diesem Nachmittag in der Helios Klinik Rottweil die ganze Geschichte – ihr Mann hat während seines Aufenthaltes auf der Intensivstation wenig mitbekommen, die meiste Zeit hat er im Koma verbracht. Die beiden sind nun gekommen, um sich zu bedanken. „Die Ärzte der Helios Klinik haben meinem Mann das Leben gerettet", betont Annette Fleig immer wieder.

Mehr als drei Monate, lange 102 Tage vergingen für die Angehörigen in Sorge, Angst und Hoffnung, nachdem Werner Fleig am 2. Januar mit einer schweren doppelseitigen Lungenentzündung und 40 Grad Fieber mit dem Rettungswagen in die Helios Klinik Rottweil eingeliefert worden war. Schnell stand fest: Der Patient hat Corona, der Zustand ist kritisch. Für Annette Fleig und die beiden Töchter begannen schlaflose Nächte – und für die Ärzte und die Pflegekräfte auf der Intensivstation der harte Kampf um das Leben ihres Patienten.

„Es war ein sehr unruhiger Verlauf, es ging auf und ab“, erinnert sich Annette Fleig. Besonders dramatisch war die Nacht auf Sonntag, 22. Januar, das weiß sie noch ganz genau. Mehr als eine Stunde lang hat das Team um den leitenden Oberarzt Uwe Jörgens Werner Fleig damals reanimiert. Es war unklar, ob der Patient die Nacht überlebt.

Annette Fleig, deren 14-tägige Corona-Quarantäne zu dem Zeitpunkt gerade vorbei war, durfte kommen, um Abschied zu nehmen. Doch dieser Besuch hat dann alles verändert. „Er hatte die Augen geschlossen, ich habe seine Hand gegriffen und zu ihm gesagt: Werner, ich bin bei dir. Und ich habe ein Leuchten über das ganze Gesicht gesehen. Sprechen konnte er nicht wegen des Luftröhrenschnitts. Aber ich habe gespürt: Er kriegt es mit.“

Annette Fleig wollte sich vergewissern, erzählt sie. „Ich habe gesagt: Wenn du mich verstehst, drück meine Hand. Das hat er gemacht. Ich habe ihm wichtige Botschaften übermittelt – und er hat jedes Mal meine Hand gedrückt.“ Am nächsten Tag stellten die Ärzte fest, dass alle Werte, die am Vortag und in der Nacht noch extrem kritisch waren, sich stabilisiert hatten. Und Annette Fleig durfte von diesem Tag an jeden Tag kommen: Sie ist Teil der Therapie geworden.

Nach vielen Aufs und Abs und nach der anschließenden Reha war Werner Fleig dann am 13. April wieder zu Hause. „Ich habe ein zweites Leben“, sagt er heute. Von nun an will er auch zweimal im Jahr Geburtstag feiern. „Für mich ist es ein Wunder“, sagt seine Frau. „Ohne die Helios Klinik Rottweil wäre mein Mann nicht mehr da. Wir sind einfach nur dankbar“, fügt sie hinzu. „Und mit Doktor Jörgens und dem Team der Klinik bleiben wir immer in Verbindung. Ich schließe sie jeden Tag ins Gebet ei“", sagt sie. Uwe Jörgens bedankt sich für das Lob – und zeigt sich als jemand, der schon Hunderten Menschen das Leben gerettet hat, sehr bescheiden: „Ihr Mann hat sich entschieden, zu überleben, wir haben nur geholfen.“