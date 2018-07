Ich gewinne meine Wetten

Morgen!

Mit Wetten - vor allem Sportwetten - sollte man in diesen Tagen behutsam umgehen. Ich bin jetzt nicht wirklich eine Zockernatur, aber ein paar Wetten dürften doch trotz des Wettskandals erlaubt sein. Also wette ich, dass die Mitarbeiter des Bauhofs die Holzbuden auf dem Marktplatz mit verbundenen Augen aufbauen können --so oft wie die Mitarbeiter mit dem Auf- und Abbau beschäftigt sind. Bei so viel Routine sitzt jeder Handgriff, großartige Besprechungen sind da nicht mehr notwendig. Außerdem wette ich, dass mein Kollege heute im Laufe des Tages irgendwo in der Redaktion seine Sprudelflasche abstellt und sie nicht mehr findet - Gegenwetten werden selbstverständlich gerne angenommen. Und wenn ich mit diesen beiden Wetten bereits ein paar Euro dazu verdient habe, steige ich vielleicht ganz groß ein und wette, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, jetzt wissen wollen, wie der vergessliche Kollege heißt. Ich sag es Ihnen --ein anderes Mal - vielleicht. (tha)