ICE bleibt liegen: Fahrgäste müssen in anderen Zug umsteigen

Neustadt (Dosse) (dpa) - Ein ICE der Deutschen Bahn ist am Morgen auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg liegengeblieben. Der Zug stoppte „wegen einer technischen Störung“ bei Neustadt in Brandenburg, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Etwa hundert Fahrgäste aus der hinteren Hälfte des Zuges mussten in einen nachfolgenden IC umsteigen, um verspätet nach Hamburg zu gelangen. Der vordere Teil des liegengebliebenen ICE konnte gegen 8.30 Uhr weiterfahren. Die genaue Ursache der Panne soll untersucht werden.