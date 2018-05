IBL-Länderkampf: Oberschwaben belegt Rang sechs

In Konstanz ist am vergangenen Wochenende der traditionelle IBL-Länderkampf (Internationale Bodensee Leichtathletik) ausgetragen worden. Mehr als 300 Sportlerinnen und Sportler kämpften in den Klassen der Aktiven, U18 und U16 um den Sieg. Der Gesamtsieg ging an Ostschweiz Athletics, gefolgt von Vorarlberg und Thurgau/Schaffhausen. Die Region Oberschwaben musste mit Platz sechs vorliebnehmen, da bei den Frauen und der weiblichen U18-Jugend die Wettkampfdisziplinen kaum besetzt werden konnten. Nur das Männerteam landete, dank guter Sprintleistungen, auf Platz drei.

Zu den Leistungsträgern aus Oberschwaben zählten die VfB LC-Sprinter William Sproll und Felix Gallus. Sie belegten über 200 Meter die Plätze zwei und drei und kamen über 4x100 Meter, zusammen mit ihren Staffelkollegen Matthias Rotzler und Eric Fischer, in 43,05 Sekunden ganz knapp hinter der siegreichen Ostschweiz ins Ziel. „Allzweckwaffe“ Stefan Gillich musste überall aushelfen: Der Mehrkämpfer der Leichtathletikgemeinschaft östlicher Bodenseekreis (LG öBK) holte im Kugelstoßen, Speerwurf und über 400-Meter-Hürden wichtige Punkte für Oberschwaben. Stefan Hettich vom VfB LC Friedrichshafen gelang dies im Hochsprung (1,78) und Weitsprung (6,64).