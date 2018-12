Von Aalener Nachrichten

Die Eigenverwaltung des Gießereiunternehmens SHW CT in Wasseralfingen und der Machining Technologies (MT) in Königsbronn ist vom Kaufvertrag mit dem Investor, der Rheinischen Mittelstandsbeteiligungs GmbH (RMB), zurückgetreten. Diese Entscheidung erfolgte nach einem einstimmigen Beschluss des Gläubigerausschusses mit Zustimmung des Sachwalters. Grund seien wirtschaftliche Schwierigkeiten des Investors, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Kanzlei Pluta.