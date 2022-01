Hymer Museum entführt in Südsee

Das Erwin Hymer Museum lädt am Samstag, 29. Januar, zu einer kulinarischen Live-Reportage „Abenteuer Südsee – Entlang des Feuergürtels“ ein. Begleitet werden die Impressionen der Film- und Fotojournalistin Ulla Lohmann von einem landestypischen Drei-Gänge-Menü. Die Gäste sehen beim Event spektakuläre Aufnahmen von der Landschaft östlich und nördlich von Australien. Begleitet wird die Live-Reportage von kulinarischen Höhepunkten. Das teilte das Erwin Hymer Museum mit.

Abseilen in aktive Vulkane in Vanuatu, das Entdecken neuer Tierarten im dichten Dschungel von Papua-Neuguinea und das Fotografieren einer traditionellen Mumifizierung. Das gehört zum Arbeitsalltag der Film- und Fotojournalistin Ulla Lohmann. Zu sehen sind ihre Aufnahmen im National Geographic genauso wie in GEO, im ZDF oder der BBC.

Die Journalistin bereist seit ihrem 18. Lebensjahr die Südsee und hat viele Jahre in der Gegend des „Südpazifischen Feuergürtels“ verbracht. Die Landschaft östlich und nördlich von Australien ist geprägt von nur dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten und Menschen, die sich durch die Abgeschiedenheit ihre für Außenstehende manchmal ungewöhnlich anmutenden Rituale erhalten konnten.

Die Reportage ist eine Reise von den entlegenen Marquesas-Inseln, wo polynesische Kultur noch in ihrer Urform gelebt wird, über Tasmanien mit seinen bizarren vierbeinigen und inspirierenden Bewohnern bis nach Papua-Neuguinea. Dort entdeckte Ulla Lohmann neue Tierarten und fotografierte - weltweit einmalig - die traditionelle Mumifizierung ihres Adoptiv-Vaters Häuptling Gemtasu. Die Journalistin nimmt ihre Gäste mit nach Vanuatu an einen aktiven Vulkanes, wo noch nie zuvor ein Mensch war. „Mit meinem Vortrag möchte ich anderen Mut machen, ihre eigenen Träume zu leben“, so die Journalistin.

„Abenteuer Südsee – Entlang des Feuergürtels“, eine kulinarische Reportage, begleitet von einem Drei-Gänge-Menü mit landestypischen Speisen, findet in der luftigen Sonderausstellungshalle mit toller Lichtstimmung, passender Dekoration und großer Multivisionsleinwand statt. Alle Informationen zur Dinnershow, zum Menü mit der Weinbegleitung sowie zur Teilnahme und Buchung finden Interessierte auf der Homepage des Museums unter www.erwin-hymer-museum.de.