Hymer heimst zwei German Innovation Awards ein

Bad Waldsee (sz) - Gleich zwei Hymer-Produkte sind mit dem German Innovation Award in der Kategorie „Excellence in Business to Business" ausgezeichnet worden. Die Gewinner sind laut einer Pressemitteilung des Unternehmens das Hymer SLC Chassis mit seiner Fahrwerkstechnologie und das Hymer Smart-Battery-System, das als Lösung zur Energiespeicherung bei Freizeitfahrzeugen die Jury überzeugen konnte. Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produktinnovationen aus, die durch ihre Nutzerzentrierung und ihren Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen herausstechen.

Das Hymer SLC Chassis konnte die Jury vor allem durch seine innovative Fahrwerkstechnologie überzeugen. Die neue Chassis-Konstruktion mit Einzelradaufhängung garantiert dank ihres geringen Gewichts nicht nur große Zuladungsreserven, sondern ermöglicht auch einen größeren Doppelboden. Für Reisemobilitsten ist das ein erheblicher Vorteil, denn alle technischen Komponenten – Installationen, Tanks, Elektronik, Heizung – befinden sich nun komplett geschlossen in dem Doppelboden, was für mehr Bodenfreiheit, verbesserte Aerodynamik sowie eine verbesserte Isolation und Geräuschdämmung sorgt.

Ebenfalls überzeugen ließ sich die Jury von der neuartigen Energieversorgung des Hymer Smart-Battery-Systems. Die Energie wird dabei sowohl in Lithium- als auch in Bleibatterien gespeichert. Dank doppelter Ladekapazität bei einer gleichzeitigen Gewichtsreduktion erhöht sich die Batterieeffizienz von 50 auf bis zu 80 Prozent. Damit können Reisende bis zu 9,6 Tage unabhängig von externen Energiequellen reisen. Das winterfeste Gesamtsystem kann zudem auch bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius ohne negative Auswirkungen auf die Lithiumbatterie betrieben werden und benötigt keine spezielle Ladetechnik.