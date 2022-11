HWK fordert bessere Parksituation in Innenstädten für Handwerksbetriebe

Auch im regionalen Handwerk gilt: Der Parkraum in Städten und Gemeinden wird zunehmend knapp. Die Kommunalpolitik muss die Interessen des Handwerks berücksichtigen, um die Versorgung der Verbraucher sicherzustellen. Handwerker müssen auch in den Innenstädten und Randbezirken ihrer Arbeit nachgehen können. Die Handwerkskammer (HWK) Ulm geht nun in einem Brief auf die Kommunen ihres Gebiets zu, um Lösungen zu suchen. „Für ihre Leistungen benötigen Handwerker Werkzeuge, Geräte und Materialien. Wenn sich aber kein geeigneter Parkplatz in unmittelbarer Nähe findet und Betriebe immer weiter aus den Innenstädten verdrängt werden, leidet die Versorgung der Bevölkerung. Es geht Zeit drauf, wenn Handwerker Parkplätze suchen müssen und es wird teurer, wenn sie den Heizkessel durch die halbe Stadt schleppen müssten“, so Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der HWK Ulm. Er verweist darauf, dass Handwerkerleistungen dann teurer würden für Kunden. Ein Mobilitätskonzept sollte ausreichend Parkraum für Handwerkerleistungen vorsehen. Die HWK Ulm ist dazu seit einiger Zeit im Austausch mit den Kommunen. In dem Schreiben an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zwischen Ostalb und Bodensee wies die Kammer auf die derzeitige Situation hin und schlug unbürokratische Maßnahmen vor, um die Parksituation für Handwerksbetriebe zu verbessern. Hierzu zählen die Ausweisung von Sonderparkflächen für Handwerksbetriebe und Servicedienstleister, aber auch die Reservierung von Anwohnerparkplätzen für Handwerkerfahrzeuge sowie die Vereinfachung des Erwerbs von Sonderparkausweisen. „Es gibt für die Gemeinden Möglichkeiten, wenn sie wollen“, sagt Mehlich.